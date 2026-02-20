Leroy Merlin crée la surprise : ce fauteuil culte des années 70 passe sous les 200 €… mais jusqu’à quand ?

En plein boom du slow living, une chauffeuse style Togo longtemps réservée aux magazines débarque à prix mini chez Leroy Merlin. Comment ce fauteuil culte change la donne pour les salons cocooning ?

On passe des soirées entières à faire défiler des intérieurs de rêve sur Instagram, avec ces salons baignés de lumière, un tapis douillet, une assise sculpturale au milieu… puis on découvre que la pièce culte coûte l’équivalent de deux mois de salaire. L’envie de cocooning, surtout en fin d’hiver, se heurte vite au prix des icônes du design.

Parmi ces objets mythiques, la chauffeuse style Togo, inspirée du modèle culte édité par Ligne Roset, fait rêver beaucoup de monde. Pour le modèle original, il faut compter un budget avoisinant les 2500 euros, ce qui la réserve souvent aux pages des magazines. Sauf qu’une grande enseigne de bricolage française est venue rebattre les cartes, là où on ne l’attendait pas du tout.

Une chauffeuse style Togo, symbole du design 70’s devenu inaccessible

Née dans les années 70, la chauffeuse type Togo séduit par sa silhouette basse, ses plis généreux et son allure un peu froissée qui donne envie de s’affaler dedans. Elle incarne le slow living, les soirées à même le sol, l’idée d’un salon plus décontracté. Son problème, c’est ce prix qui flirte avec les 2500 euros, voire davantage selon le tissu choisi.

Ce contraste nourrit la frustration : l’objet est partout sur Pinterest, chez les décorateurs, dans les hôtels tendance… mais rarement dans les salons « normaux ». Comme le résume une formule souvent reprise par les amateurs de déco, « Une mesa de centro bien choisie transforme l’ambiance d’un salon en quelques secondes », rappelle MCETV. Pour la chauffeuse culte, beaucoup pensaient qu’il fallait renoncer ou exploser son budget.

Leroy Merlin sort une chauffeuse Togo-like à prix mini

C’est là que Leroy Merlin crée la surprise avec une chauffeuse modulaire qui reprend clairement les codes du modèle culte. On retrouve cette assise très basse, l’effet matelassé, la structure sans pieds qui donne un vrai look lounge. Le détail qui change tout, c’est l’étiquette : la chauffeuse est proposée à seulement 199 euros, soit moins de 200 euros pour un style que l’on associait jusqu’ici au très haut de gamme.

Le contraste est saisissant. Pour le prix d’une seule chauffeuse originale, on pourrait théoriquement meubler tout un coin salon avec cette version accessible. L’assise, légère et facile à déplacer, s’intègre aussi bien dans un coin lecture que dans une chambre d’ado ou un espace de jeux, où les enfants adorent s’installer près du sol. Cette pièce forte permet de donner du caractère à une déco un peu sage, sans faire exploser le budget global de la maison.

Une trouvaille Leroy Merlin qui pourrait disparaître très vite

Dans le contexte actuel, où chaque euro compte, la possibilité de s’offrir un design iconique pour 199 euros attire forcément les foules. Les produits inspirés des grandes marques à petit prix déclenchent souvent des ruptures de stock rapides, surtout quand le bouche-à-oreille s’emballe sur les réseaux. Ces chauffeuses s’inscrivent en plus dans des collections saisonnières, avec des séries parfois limitées.

Pour ceux qui envisagent de réchauffer leur salon à l’approche du printemps sans lancer de gros travaux, cette alternative ressemble à un timing parfait. Il suffit de surveiller la disponibilité en magasin ou en ligne, car ce genre de trouvaille ne reste jamais longtemps dans les rayons. La bonne nouvelle, c’est que ce type d’assise montre à quel point le design peut devenir plus accessible, et transformer un intérieur quotidien en lieu où l’on se sent vraiment bien.