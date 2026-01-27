Les menus "type" de la femme enceinte... selon le Dr Thérésy

L'alimentation de la femme enceinte : une journée "type"

Un petit déjeuner lacté. un bol de lait . 10 grammes de beurre . 80 g de pain 30 grammes de fromage . 1 fruitUn déjeuner complet. une crudité assaisonnée d 'huile végétale (qui contient des acides gras essentiels) . 130 grammes de viande, de poisson ou des oeufs des féculents (250 g cuits) des légumes verts 30 ou 40 g de pain avec du beurre un yaourt Une collation énergétique. un fruit. une tranche de pain. du fromage Et un dîner semblable au déjeuner...Il est important de boire beaucoup d'eau pendant la grossesse : cela facilite les échanges entre l'organisme de la mère et le foetus. Certaines eaux, particulièrement riches en calcium, peuvent être privilégiées : Hépar (600 mg par litre) ou Contrex (500 mg par litre).