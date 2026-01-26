Magazine / Paris / Tendance Mini

Il semble que la mode veuille montrer les jambes fuselées des mannequins. Qu'elle soit rouge, noir, dorée, la mini est la tendance de cet hiver. En robe ou en jupe, elle se porte très courte, moulante, de préférence sur des collants mats. Les créateurs ont optés cette année pour une allure sensuelle et féminine.

Musique Artiste Mareva Galanter - Album Ukuyéyé by Mareva - Titre Laisse tomber les filles - Réf Warner