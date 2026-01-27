Magazine / Tendance / Le blouson

En cuir, à capuche, à col ou zip , le blouson est une pièce indispensable à notre garde robe. Chaque année, il est présent sur les défilés et se porte aussi bien avec des jupes que des pantalons. Il est flatteur pour les petites, marque la taille et allonge la silhouette. Le blouson demeure un basic qui a du style. Musique : Artiste Scissor Sister Album Ta-dah Titre She's my man Réf AZ