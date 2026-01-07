Marque de brûlure sur stratifié : cette technique express rend votre plan de travail comme neuf sans le changer

Un plat sort du four, vous hésitez une seconde, posez la cocotte sur le plan de travail… et une marque brun foncé apparaît sur le stratifié. Le cercle est net, impossible à ignorer, et l'idée de devoir changer tout le plan de travail commence à trotter dans la tête.

Bonne nouvelle : dans bien des cas, cette brûlure sur plan de travail en stratifié se rattrape avec quelques outils très simples et un peu de patience. Le secret consiste à enlever proprement la zone brûlée, puis à la reboucher de façon ciblée, sans toucher au reste du décor. Une petite opération de chirurgie locale qui change tout.

Brûlure sur stratifié : ce que le diagnostic vous dit

Pour comprendre ce que vous pouvez réparer, il faut savoir de quoi est fait votre plan de travail. Le stratifié est un matériau composé de feuilles de papier kraft imprégnées de résine, recouvertes d'une couche décorative qui donne l'aspect bois, béton ou marbre. Robuste au quotidien, il craint en revanche la chaleur directe au-delà de 180 °C, typiquement une casserole ou un plat qui sort du four.

Le diagnostic se fait au toucher. Si la surface est simplement jaunie ou brunie mais reste lisse, la brûlure est superficielle et un léger ponçage suffit souvent. Si vous sentez un relief, des cloques ou un creux noirci, la chaleur a attaqué les couches internes : il faudra alors creuser proprement cette zone avant de la combler.

Le geste simple : poncer la tache, combler le cratère

Pour traiter ces marques, nul besoin de ponceuse professionnelle. Une éponge abrasive à grain fin ou un papier abrasif à l'eau grain 400 ou 600 suffit pour retirer délicatement la partie carbonisée. Il vous faut aussi un produit de comblement, idéalement une pâte réparatrice spéciale stratifié ou un mastic bi-composant, capable de redonner de la matière et de la solidité à l'endroit fragilisé. Prévoyez enfin quelques indispensables :

une éponge abrasive à grain fin ou papier à l'eau grain 400 ou 600 ;

de l'alcool à brûler pour dégraisser ;

une petite spatule souple ou un couteau de peintre ;

un chiffon non pelucheux, rénovateur plastique ou cire spéciale stratifié.

Commencez par humidifier légèrement la zone puis poncez en petits mouvements circulaires, sans dépasser le contour de la tache. Laissez le grain faire le travail, en vérifiant souvent : le noir doit disparaître pour laisser un matériau plus clair, quitte à former un petit cratère régulier. Une fois la surface bien propre et sèche, dégraissez à l'alcool, puis appliquez la pâte ou le mastic dans le creux avec la spatule, en laissant une fine surépaisseur et en lissant soigneusement les bords pour fondre la réparation dans le décor.

Finition invisible et stratifié protégé pour la suite

Respectez le temps de séchage indiqué sur l'emballage, souvent compris entre 12 et 24 heures, avant de toucher à la zone. Quand la pâte est bien dure, repassez une dernière fois une éponge abrasive très fine, juste pour égaliser le niveau. Au toucher, vous ne devez plus sentir de différence entre la réparation et le plan de travail d'origine. Un dessous-de-plat à portée limite déjà le risque de nouvelle brûlure.