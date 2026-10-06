Mauvaises odeurs de pieds : cette poudre à quelques centimes et 9 astuces si vous n'osez plus vous déchausser dès demain

Après une journée enfermés dans des baskets, certains n’osent plus enlever leurs chaussures chez leurs proches. Dix astuces simples promettent d’atténuer ces mauvaises odeurs sans se ruiner.

« Je n’osais plus enlever mes chaussures chez les autres ». Cette phrase pourrait être celle de n’importe qui après une longue journée, un cours de sport ou un trajet dans des baskets fermées. La peur de déranger avec des mauvaises odeurs de chaussures gâche parfois une soirée entière.

Bonne nouvelle : ce n’est pas forcément signe de manque d’hygiène. Transpiration, bactéries, matières synthétiques et chaussures qui sèchent mal jouent ensemble contre vous. Avec quelques ingrédients du placard et de bons gestes, il devient possible de faire taire ces odeurs et d’oser à nouveau se déchausser partout.

Pourquoi vos chaussures sentent mauvais (et pourquoi ce n’est pas (que) votre faute)

Les pieds transpirent beaucoup, c’est normal : ils sont enfermés, souvent toute la journée. La sueur en elle-même ne sent presque rien. Ce sont les bactéries qui adorent cette chaleur humide, se multiplient dans la semelle et dégradent la sueur en petites molécules acides très odorantes.

Chaussures en matière synthétique, portées sans chaussettes en coton, port de la même paire deux jours d’affilée, séchage dans un meuble à chaussures mal aéré : tout cela garde l’humidité prisonnière. L’odeur finit alors par s’installer, même chez une personne qui se lave les pieds tous les jours.

Astuce n°1 : le bicarbonate de soude + congélateur, l’attaque “choc”

Avant tout, un geste zéro : nettoyer et bien sécher vos chaussures. Sur cette base propre, l’attaque choc mise sur le bicarbonate de soude et le froid. Versez environ 4 cuillères à soupe dans chaque chaussure, répartissez de la pointe au talon, glissez-les dans un sac plastique fermé puis au congélateur pour la nuit. Le matin, sortez-les et retirez soigneusement toute la poudre.

Le bicarbonate boit l’humidité et neutralise en partie les acides qui sentent fort, tandis que le froid freine les bactéries. Cette astuce fonctionne surtout sur des chaussures propres et presque sèches. Mieux vaut l’éviter sur les cuirs très fragiles et sur les modèles encore détrempés. Et pour maintenir ce résultat, d’autres petites astuces complètent idéalement ce traitement choc :

Sachets de bicarbonate ou voile de levure chimique, laissés toute la nuit.

Marc de café bien sec ou sachets de thé, quelques heures dans la paire.

Papier journal en boule ou un peu de litière pour chat propre, pour aspirer l’humidité.

propre, pour aspirer l’humidité. Pierre d’alun puis talc sur les pieds propres, avant d’enfiler les chaussettes.

puis sur les pieds propres, avant d’enfiler les chaussettes. Semelles textiles lavées régulièrement et chaussettes respirantes changées chaque jour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité sociale Retrouvée en 1 nuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate de soude absorbe l’humidité et neutralise une partie des molécules acides responsables des mauvaises odeurs. Le froid du congélateur freine nettement la prolifération des bactéries qui aiment la chaleur et l’humidité. En une nuit, l’intérieur de la chaussure est assaini et l’odeur nettement atténuée. 💡 Le petit plus : glisser le bicarbonate dans de vieilles chaussettes nouées : retrait express, aucun dépôt dans les coutures, et des sachets que l’on peut réutiliser plusieurs fois. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre des chaussures encore très mouillées au congélateur ou saupoudrer sans les avoir un minimum nettoyées : l’humidité et la saleté restent piégées, et l’odeur reviendra presque aussitôt.

Astuce n°9 : laisser respirer vos chaussures (rotation et aération)

Pour garder des chaussures fraîches, les laisser respirer reste décisif : alterner les paires, les faire sécher à l’air libre, éviter les sacs fermés. Dans un placard sec, un petit bol de bicarbonate et d’origan sec apaise l’odeur de fond. Si les odeurs persistent avec démangeaisons ou rougeurs, un avis médical s’impose.