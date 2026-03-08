Maxi Bazar : cette suspension à 6,99 € transforme un balcon banal en jardin suspendu, et tout le monde se l’arrache

À moins de 7 €, la suspension soucoupe vert argile de Maxi Bazar promet un vrai jardin suspendu dans un salon ou sur un balcon. Comment ce petit accessoire transforme-t-il l’ambiance sans travaux ni gros budget ?

Dans beaucoup de appartements et maisons, les plantes grimpent sur les étagères, débordent des rebords de fenêtres, mais l’extérieur reste parfois tristement vide à la sortie de l’hiver. On rêve d’un balcon plus cosy, d’une terrasse qui donne envie de s’attarder, sans exploser son budget ni percer dix trous dans les murs. C’est exactement dans ce contexte qu’un petit accessoire malin commence à faire parler de lui.

Vendue seulement 6,99 € chez Maxi Bazar, la suspension soucoupe Maxi Bazar en coloris vert argile s’impose pour accrocher vos plantes avec style, en alliée des plantes suspendues. Avec sa contenance de 6 L, son format soucoupe et son crochet intégré, elle se glisse aussi bien sur une terrasse qu’au-dessus d’un coin salon. Le genre de détail qui, pour moins de 7 €, peut transformer l’ambiance d’un balcon entier.

Suspension soucoupe Maxi Bazar : un jardin suspendu à petit prix

Les suspensions pour plantes ont pris d’assaut salons, cuisines et balcons, car elles libèrent de la place au sol tout en créant une vraie composition graphique. Ce modèle soucoupe de 27 cm de large sur 18 cm de haut offre un beau volume sans encombrer, avec ses 6 L capables d’accueillir une fougère, un pothos retombant ou même un petit mélange d’aromatiques.

Affichée à moins de 7 €, cette suspension reste suffisamment abordable pour en acheter plusieurs et composer un véritable rideau de verdure. Son poids plume de 0,2 kg facilite la pose sur un plafond, une poutre ou une barre de balcon, le tout avec un crochet déjà fourni. Pas besoin de gros travaux, juste un point d’ancrage adapté et vos plantes prennent de la hauteur.

Design vert argile et matière recyclable : les atouts de cette suspension soucoupe

Son coloris vert argile, doux et légèrement poudré, s’accorde facilement avec un mur blanc, des briques, du bois clair ou des paniers en fibres naturelles. La forme soucoupe encadre joliment les feuillages retombants et donne un esprit très nature, sans effet tape-à-l’œil. Sur une terrasse, alignée avec d’autres cache-pots Maxi Bazar, elle crée immédiatement une atmosphère plus chaleureuse.

Fabriquée en polypropylène 100 % recyclable et traitée anti-UV, la suspension soucoupe supporte sans souci soleil, pluie ou gel. Elle convient autant à une véranda baignée de lumière qu’à un balcon exposé plein sud, tout en restant très facile à vivre : pas de rouille, pas de casse en cas de choc, un simple coup d’éponge pour lui redonner son éclat après l’hiver.

Comment adopter la suspension soucoupe Maxi Bazar dans votre déco

Dans un petit espace, suspendre plusieurs modèles à différentes hauteurs change immédiatement la perception de la pièce. Près d’une fenêtre, au-dessus d’un plan de travail ou le long d’une rambarde, cette suspension met en scène la végétation sans encombrer. Pour choisir vos plantes, quelques valeurs sûres s’adaptent très bien à ses 6 L :

un pothos ou un lierre pour un effet cascade ;

une fougère qui remplira rapidement le volume ;

un mélange de basilic, menthe et thym pour un mini-jardin aromatique.

Pour l’acheter, tout se passe en ligne sur Maxi Bazar, avec livraison à domicile. Le retrait en magasin n’est pas proposé, mieux vaut donc commander tôt si vous visez un vrai jardin suspendu.