Même en hiver, leur terrasse sublime : cette installation finlandaise en bois va vous donner envie de copier cet hiver

En France, l'hiver rime souvent avec terrasse bâchée, chaises empilées et rideaux tirés devant la baie vitrée. Tout semble figé jusqu'au printemps. En Finlande, au même moment, on traverse une terrasse givrée à -15 °C pour rejoindre une petite cabane en bois d'où s'échappe un filet de vapeur. La scène intrigue, car là-bas, la saison froide ne condamne pas l'extérieur.

Le secret de ces terrasses finlandaises sublimes tient dans un sauna finlandais extérieur, installé directement sur la terrasse ou au fond du jardin. Chauffé autour de 80 °C pendant que la neige recouvre les dalles, il transforme quelques mètres carrés gelés en véritable pièce à vivre. Cette astuce en bois s’adapte très bien à une terrasse française, même petite.

Pourquoi la terrasse finlandaise reste vivante à -20 °C

En Finlande, la terrasse ne sert pas seulement l’été. Même à -20 °C, elle reste le cœur de la maison, traversée plusieurs fois par jour. On quitte le salon chaud, on marche quelques pas sur le bois gelé, puis on s’installe dans le sauna extérieur en bois. Ce contraste chaud - froid, dans l’esprit du Sisu, transforme l’hiver en véritable parcours sensoriel.

À l’intérieur, le bois massif craque doucement, la vapeur monte et les téléphones restent dehors. Les familles s’asseyent sur les banquettes, parlent plus longtemps qu’un épisode de série, alternent séances brûlantes et sorties rapides sur la terrasse glacée, parfois même dans la neige. Ce rituel crée une convivialité différente des barbecues d’été et garde la terrasse vivante, même la nuit tombée.

Le sauna finlandais extérieur en bois, l’astuce qui sublime la terrasse

Concrètement, il s’agit d’un sauna de jardin posé dehors, parfois en forme de sauna tonneau cylindrique, parfois comme une petite cabane cubique ou un modèle panoramique largement vitré. Cèdre rouge, épicéa thermotraité ou pin nordique résistent au froid et à l’humidité, tout en se fondant dans le paysage. Souvent, 4 ou 5 m² suffisent pour installer cette cabine qui, la nuit, ressemble à une lanterne de bois posée sur la terrasse.

Pour la copier chez vous, ce sauna se pose sur une base parfaitement stable : dalle en béton ou structure de terrasse renforcée capable de supporter plusieurs centaines de kilos. On le place près de la maison pour traverser le moins possible le froid, tout en préservant l’intimité. Les modèles en kit commencent autour de 2 000 € et peuvent dépasser 10 000 € pour les grandes versions vitrées, auxquels s’ajoutent souvent 500 à 2 000 € de travaux pour préparer le sol.

Comment transformer votre terrasse d’hiver en cocon finlandais

Autour du sauna, tout se joue dans la mise en scène. Un chemin en bois antidérapant, quelques lanternes ou guirlandes douces, des fauteuils rembourrés avec de gros plaids et une petite table pour les tisanes créent un vrai coin après-sauna. Il reste à vérifier avec la mairie les formalités éventuelles, la capacité de la terrasse et l’accès à l’électricité, puis à entretenir chaque hiver ce nouveau refuge.