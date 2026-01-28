Mitigeur de douche : ce simple changement d’ordre au démontage évite de casser vos tuyaux et une inondation

Le mitigeur de douche qui fuit en plein hiver donne vite envie de tout arracher pour le remplacer. Retirer un mitigeur de douche mural paraît simple, pourtant un geste de travers peut tordre un tuyau en cuivre encastré, faire tourner les raccords dans le mur ou déclencher une mini inondation.

La clé, ce n’est pas la force, mais le bon ordre des opérations. En suivant le trio "couper, dégripper, dévisser" dans une chronologie précise, on protège les tuyaux et le carrelage tout en évitant le stress. Tout se joue dans quelques gestes clés, à faire dans le bon sens.

Avant de retirer un mitigeur de douche : sécuriser l’eau et la pièce

Premier réflexe : couper l’arrivée d’eau. On ferme la vanne d’arrêt générale du logement ou les vannes d’isolement de la salle de bain. Puis on ouvre en grand le mitigeur à déposer, en position tiède, pour purger la pression. Ouvrir aussi un robinet situé plus bas dans le logement aide à vider complètement la colonne d’eau et évite la "douche surprise" pendant le dévissage.

Quand plus rien ne coule, on prépare le terrain : bassine sous le mitigeur, serpillères à portée de main, carrelage protégé par un chiffon sous les écrous pour amortir un éventuel ripage d’outil. Vérifier qu’aucun robinet de la maison ne donne encore d’eau permet de confirmer que le réseau est vraiment à l’arrêt avant d’attaquer le démontage.

Dégrippant et clé plate : la méthode douce pour démonter le mitigeur

Pour préserver la robinetterie, on oublie la pince multiprise. Ses mâchoires dentelées écrasent les écrous, rayent le chrome et peuvent entraîner les raccords excentrés dans le mur. On choisit une clé plate 30 ou 32 mm adaptée aux écrous de mitigeur mural, ou une bonne clé à molette bien réglée, qui appuie sur les six pans et répartit l’effort sans déformer le métal.

L’allié discret, c’est le dégrippant. On en pulvérise généreusement sur les écrous à la jonction entre le mitigeur et les sorties murales. Le produit s’infiltre dans les filets, attaque le calcaire et l’oxydation qui collent les pièces. Il faut le laisser agir au moins dix minutes, et plutôt quinze à vingt minutes si l’installation est ancienne ou très froide, le temps que la chimie fasse le travail à la place du poignet.

Retirer un mitigeur de douche sans tordre les tuyaux : le bon geste final

Une fois le dégrippant actif, on place la clé bien à plat sur l’écrou et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, geste ferme mais progressif. Pour ne pas mettre le mitigeur en biais, on desserre les écrous en alternance, gauche puis droite, quart de tour par quart de tour. De petits tapotements sur le manche peuvent aider à vaincre le blocage, mais si la résistance persiste, mieux vaut réappliquer du produit que forcer. L’objectif est que les raccords excentrés restent parfaitement immobiles dans le mur.

Le mitigeur sorti droit, on inspecte les raccords en S : pas de jeu, pas de fissure, filetage intact. Les anciens joints souvent collés se retirent délicatement avec un petit tournevis, sans griffer le laiton. Un nettoyage minutieux des filetages et des portées de joint avec une brosse métallique douce ou une vieille brosse à dents et un peu de vinaigre blanc prépare une base propre pour le futur robinet. Pour garder des tuyaux en bon état, il suffit aussi d’éviter quelques pièges :