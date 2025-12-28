Murs abîmés et lumière d’hiver impitoyable : cette finition murale facile les transforme sans gros travaux en atout déco

Dans beaucoup de salons, il y a ce mur un peu griffé qui capte tous les regards quand la lumière d’hiver tombe. Traces qui ne partent plus, rebouchages visibles, anciennes chevilles oubliées : chaque défaut ressort et l’ambiance paraît plus triste, alors que le reste de la déco est pourtant soigné.

On imagine tout de suite gros travaux, poussière et budget qui explose, alors on repousse. Il existe pourtant une solution beaucoup plus douce : une finition veloutée inspirée des chantiers pros, que l’on peut associer à un enduit texturé effet plâtre ou tadelakt simplifié. Ce duo accessible transforme un mur imparfait en vrai atout déco pour l’hiver 2025. La clé se joue dans quelques gestes simples.

Pourquoi la finition veloutée flatte les murs imparfaits en hiver

Quand les jours raccourcissent, la lumière plus basse glisse sur les surfaces et souligne la moindre irrégularité. Sur une peinture mate, les coups, micro-fissures et reprises d’enduit se voient aussitôt, surtout près des interrupteurs ou dans un couloir étroit. Cette finition absorbe la clarté, marque au contact et supporte mal les nettoyages répétés.

A l’inverse, une peinture à finition veloutée pour murs abîmés, aussi appelée satin douce ou eggshell, renvoie une lumière plus discrète, sans effet miroir. Le grain très léger donne du relief aux couleurs et atténue visuellement les petites bosses ou rayures. Les versions actuelles sont souvent lessivables : un simple passage d’éponge humide suffit pour effacer les traces du quotidien.

Préparer un mur abîmé pour une finition veloutée ou texturée

Avant d’appliquer la moindre couche, il faut préparer le support. On dépoussière, on lessive si besoin, puis on comble trous et fissures avec un enduit de rebouchage. Une fois sec, un ponçage léger et un bon dépoussiérage homogénéisent le mur. On termine par une sous-couche adaptée au support, à laisser sécher au moins 12 heures, voire 24 heures en plein hiver.

Une peinture veloutée et sa sous-couche adaptée

3 à 5 kg d’enduit de finition prêt à l’emploi

Une taloche en inox ou en plastique et un couteau à enduire

Pigments ou colorants, cire spéciale enduit, chiffon doux et éponge

Dans les rayons de Leroy Merlin ou de Maisons du Monde, on trouve des enduits prêts à l’emploi effets béton ou tadelakt, pile dans la tendance minimalisme organique. Les teintes douces réchauffent la lumière froide de l’hiver : beige rosé, sable, terracotta claire ou bleu-gris fonctionnent très bien et réchauffent l’ambiance. En colorant légèrement l’enduit avec des pigments, on obtient une nuance unique, parfois marbrée, qui donne un rendu patiné sans effort.

Poser l’effet enduit tadelakt simplifié sans gros travaux

Sur un mur bien préparé, deux couches fines de peinture veloutée, posées au rouleau en croisant les passes, suffisent déjà à adoucir les défauts. Pour un mur accent plus travaillé, on ajoute un enduit texturé sur un seul pan : support légèrement humidifié, enduit posé en couches fines et irrégulières à la taloche, par petites zones. Après séchage, au moins 24 heures en hiver, une cire spéciale enduit appliquée au chiffon donne un fini satiné, facile à nettoyer au chiffon doux ou à l’éponge humide.