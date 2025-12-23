Une table de fête peut sembler réservée aux hôtels de luxe. Devant certaines photos de Noël, on se dit même "On dirait un palace", comme l'a écrit Peaches à propos d'une table décorée pour moins de 50 euros. Quand le repas de réveillon approche 155 euros par foyer d'après NielsenIQ, l'idée paraît irréelle.

Le secret ne tient pourtant pas à une vaisselle hors de prix, mais à quelques détails choisis. "Ces ronds de serviette nature donnent instantanément une âme à votre table et ils sont si faciles à créer", rappelle Astuces de grand-mère. Ce petit accessoire, posé devant chaque assiette, suffit à transformer une table du quotidien en décor chaleureux, pour Noël comme pour un simple dîner entre amis.

Ronds de serviette nature, gros effet

Certains refusent de renoncer aux bulles : "C'est un indispensable pour les fêtes, je ne regarde pas les prix il faut se faire plaisir", confie Jérémie au micro de France Bleu. D'autres optent pour un crémant ; le caviste Marc Ragaine observe que "Les gens viennent chercher une marque et pas un vin de champagne et il est parfois difficile de faire comprendre aux gens qu'on peut être aussi émotionnellement touché par un crémant. Mais au fur et à mesure, par rapport au budget, les gens se laissent faire. On trouve des très bons crémant qui apportent une belle émotion, mieux équilibrés que certains champagnes qu'on pourrait payer justement 25, 20, 25 euros".

Pour garder l'esprit de fête sans exploser les comptes, beaucoup déplacent l'effort vers la déco, moins chère à ajuster que le menu. Un exemple récent montre qu'une table complète peut rester sous les 50 euros en misant sur quelques points forts :

vaisselle dorée : 15 à 25 €

bougies originales : 6 à 10 €

branches naturelles : 5 à 8 €

petits accessoires dorés ou DIY : 5 €

"Si les prix baissent sur certaines catégories du menu des fêtes comme le foie gras, le champagne ou encore le saumon, l'inflation touche encore nettement certains produits phares, à commencer par les inévitables chocolats", résume l'institut NielsenIQ. D'où l'intérêt de détails faits main comme les ronds de serviette nature, proposés même aux enfants dans les ateliers Pâques de Cultura, où l'on s'inscrit en ligne via le bouton "Réservez mon atelier".

Un DIY nature tout simple

Les ateliers de Cultura à Saint-Berthevin le prouvent : réaliser ces objets ne demande ni matériel sophistiqué ni expérience.

Un rond en carton, une bande de papier vert, un cordon de jute enroulé, une fleur avec un papillon en papier kraft et une perle, plus un mini marque-place façon ardoise clipsé dessus, suffisent à créer un résultat très chaleureux.

Des idées express à copier

Concrètement, il suffit d'une ficelle de jute autour d'une serviette roulée, avec une petite branche de romarin ou d'eucalyptus. Autre idée rapide : former un anneau doré avec du ruban adhésif métallisé et le fermer sur la serviette. Ou bien nouer directement un brin de sapin autour d'une serviette blanche pour un Noël très nature.