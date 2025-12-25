Obsolescence programmée : ce geste tout bête avec vos appareils électroniques a doublé leur durée de vie chez moi

Les lumières de Noël tournent à plein régime, les écrans s’enchaînent pour les appels vidéo et les soirées séries, et au milieu de tout ça, un détail inquiète : ces appareils électroniques qui se mettent à chauffer, ramer, puis lâcher trop tôt. On accuse vite l’obsolescence programmée et on regarde déjà les promotions pour un nouveau smartphone ou un ordinateur tout neuf.

En réalité, j’ai vu la durée de vie de mes appareils quasiment doubler en changeant un seul réflexe du quotidien, complété par deux petites habitudes. Rien de technique, pas besoin d’outil sophistiqué, juste une attention régulière à la chaleur, aux batteries et à la mise hors tension. Tout commence par un geste tout bête : laisser les machines respirer.

Pourquoi nos appareils "lâchent" toujours trop vite

Invisible à l’œil nu, la poussière s’infiltre dans les grilles de ventilation des ordinateurs, box internet, consoles et téléviseurs. Les ouvertures, censées laisser passer l’air, se bouchent peu à peu et "augmentent dangereusement la température interne". Un appareil "étouffé" se met alors à souffler plus fort, à ralentir et peut s’éteindre sans prévenir. Un entretien négligé entraîne des "conséquences insoupçonnées" : ventilateurs hors service, composants usés trop vite, consommation en hausse et bugs à répétition.

Le froid hivernal n’arrange rien pour les batteries. Les températures basses les fatiguent, et des habitudes comme "laisser une batterie branchée en permanence" ou la vider à 0 % les abîment encore davantage. En parallèle, une télé ou une box laissée en veille 24 h sur 24 continue de consommer et de chauffer légèrement, ce qui use ses composants et renforce l’impression d’obsolescence programmée.

Le réflexe n°1 : dépoussiérer les grilles de ventilation

Le geste qui change tout consiste à nettoyer régulièrement les grilles de ventilation. La poussière adore s’y accumuler, surtout en hiver, jusqu’à bloquer l’air. Nettoyer ces zones avec un chiffon microfibre, une brosse fine ou une bombe d’air sec, appareil débranché et sans aucun liquide à proximité des circuits, suffit souvent à rétablir une bonne circulation d’air. À la clé : moins de surchauffe, des ventilateurs plus discrets et des performances retrouvées.

Pour tenir l’obsolescence programmée à distance, j’ai transformé cela en rituel, combiné à deux gestes simples :

Une minute par semaine pour dépoussiérer les ouvertures des ordinateurs, consoles, téléviseurs et box.

Garder les batteries entre 20 et 80–90 %, éviter la décharge totale et débrancher une fois la charge terminée.

Couper la multiprise avec interrupteur la nuit pour éteindre complètement les appareils non essentiels.

Deux habitudes bonus pour doubler la durée de vie

Adopter une charge "raisonnée" change beaucoup de choses. En gardant la jauge entre 20 et 80 %, en évitant les charges nocturnes prolongées et les batteries branchées en continu, on "prolonge nettement la vitalité" de téléphones, tablettes et ordinateurs. Les batteries supportent mieux le froid et les cycles de charge se font de manière plus douce.

Dernier levier discret : la multiprise à interrupteur "dotée de protections contre les surtensions". Un simple clic coupe la consommation en veille de la box, de la télé ou de l’imprimante, limite la chauffe inutile et protège les équipements des pics de tension. Pour chaque appareil qui dure le double, ce sont des kilos de déchets électroniques en moins, alors que le volume de matériel jeté en France frôle le million de tonnes par an. Certains appareils usés avant trois ans pourraient fonctionner jusqu’à six, voire huit saisons, avec cette petite routine de maintenance saisonnière intégrée au quotidien.