Peindre des plinthes : ce geste avec le ruban de masquage évite la bavure qui ruine vos murs neufs

Janvier est souvent le moment où l’on se promet de rafraîchir son intérieur, jusqu’au jour où vient le tour des plinthes. Entre le mur tout juste repeint et le parquet à préserver, beaucoup redoutent cette étape, marquée par les bavures qui apparaissent quand on retire le scotch et ruinent les finitions.

Cette galère n’a pourtant rien d’une fatalité : elle tient à quelques détails de préparation et au contact imparfait entre le ruban et le support. En comprenant ces mécanismes physiques simples, on peut vraiment peindre des plinthes sans bavure et obtenir une ligne nette mur/plinthe, sans trembler ni passer des heures en retouches.

Préparer les plinthes : la base pour une peinture sans bavure

Avant même de dérouler le moindre ruban de masquage, il faut rendre la jonction mur/plinthe impeccable. Les plinthes accumulent poussière, résidus de produits ménagers et parfois graisse ; un simple chiffon sec ne suffit pas. On lessive donc avec un détergent doux dilué dans de l’eau tiède, on rince soigneusement à l’eau claire, puis on laisse sécher complètement, car l’humidité empêche la colle d’adhérer.

Si la plinthe est vernie ou très brillante, un égrenage léger sécurise tout le reste. Un papier abrasif fin, grain 180 ou 240, passé sans appuyer crée des micro-rayures où la nouvelle peinture et l’adhésif accrochent mieux. Il suffit ensuite d’aspirer ou d’essuyer la poussière de ponçage pour éviter que le ruban ne devienne une simple protection flottante où la peinture s’infiltrera.

Ruban de masquage et marouflage : le duo qui trace une ligne parfaite

Niveau matériel, le ruban ne doit pas être choisi au hasard. Les scotchs beige premier prix ou adhésifs d’emballage, poreux et gondolés, laissent la peinture remonter par capillarité. Les rubans de masquage techniques, souvent bleus, verts ou jaunes, en papier washi ou traités hydrophobes, restent fins, bloquent les liquides et se retirent sans arracher le support, même après plusieurs jours.

Pour poser ce ruban correctement, mieux vaut travailler par sections de 30 à 50 centimètres, sans le tendre comme un élastique. On positionne le bord exactement à la jonction mur-plinthe, puis on le lisse au doigt avant de passer au geste décisif : maroufler. Appuyer fermement sur le bord, avec le dos de l’ongle, une carte rigide ou une spatule en plastique, écrase les micro-bulles d’air et active la colle ; ce joint écrasé forme une barrière presque hermétique.

Appliquer et retirer la peinture : les bons gestes pour rester serein

Une fois la barrière en place, la peinture se gère avec autant de méthode. Le pinceau, idéalement un modèle à réchampir, doit être peu chargé : on ne trempe qu’environ le tiers des poils et on essore légèrement. Des couches fines valent mieux qu’un bourrelet épais posé contre le ruban, qui risquerait de gaver le papier et de chercher la moindre faille pour s’infiltrer.

Le sens du geste compte aussi : on part du ruban vers le centre de la plinthe pour ne pas pousser la peinture sous l’adhésif. Quand elle est sèche au toucher, sans coller mais encore souple, soit environ 30 minutes à 1 heure selon le produit, on retire le ruban lentement, en le tirant vers l’extérieur à 45 degrés pour révéler une séparation nette, sans coulures.