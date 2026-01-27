Petit appart : ces gestes malins qui transforment 30 m² en grande tablée, arrêtez de renoncer aux soirées

Galette, raclette, soirée entre amis : même avec un petit appartement, l’envie d’accueillir reste là. Mais dans 30 m², beaucoup se demandent comment caser 8 ou 10 personnes.

Certains y arrivent déjà dans un studio, et l’architecte d’intérieur Juliette Rubel a transformé ses 61 m² haussmanniens en lieu de réception. Reste à voir comment ils s’y prennent.

Petit appartement, grande tablée

Pour dédramatiser la taille, l’architecte d’intérieur Juliette Rubel a pris son propre logement pour terrain d’essai : "Cet appartement de 61 mètres carrés boulevard Richard Lenoir est le mien, c'est un appartement que j'ai acheté il y a deux ans et demi, dans un immeuble haussmannien classique en pierre de taille", confie Juliette Rubel, citée par AD Magazine. "Je voulais absolument réaliser un exercice de style sur de l'haussmannien." Elle décrit sa méthode pour agrandir la pièce de vie : "L'idée, c'est de créer une profondeur de ce côté-là. Pour donner l'illusion qu'on a une pièce traversante." Au‑dessus de la cuisine, elle installe un ciel de bar qui sert aussi de rangement : "C’était l'idée ! Avec un ciel de bar dont le dessin est ici linéaire et que j’ai habillé avec des miroirs pour refléter les moulures des plafonds. Façon aussi d'effacer le poids de cet élément qui n’est autre qu’un module de rangement pour la cuisine."

Les matériaux et les couleurs prolongent ce travail sur la perception. À propos du marbre de la salle de bains, elle assume : "C'est un genre de Calacatta qui n'est pas noble mais que j’apprécie car il est contrasté. Il s’agissait de faire la part belle à cette pierre et que le reste la reflète, j’ai donc travaillé avec des miroirs qui doublent et modifient les perspectives." Pour l’équilibre, elle choisit un béton ciré très clair pour "calmer les choses", puis un canapé et un tapis lilas : "Ce lilas pour le canapé et le tapis, c’est mon obsession très personnelle pour le violet ! Le tapis est d’un ton plus foncé que le canapé, parfois il semble de la même teinte quand à d’autres il paraît plus foncé." Ses sculptures jouent aussi avec les volumes : "Les sculptures de Guy Bareff complètent parfaitement cette histoire de courbes et de lignes développée tout le long des pièces. C'est souvent ce qui revient dans mon travail, les contrastes entre les courbes et les lignes droites."

Organiser son 30 m²

Dans un salon-cuisine de 30 m², recevoir à huit ou dix commence par quelques gestes très simples : pousser la table basse, déplacer une plante, dégager le centre, préparer des assises dépareillées mais nombreuses.

Ambiance et petites zones

Même dans une seule pièce, on peut créer un coin repas autour de la table, un coin apéro près du canapé et un petit espace plus calme pour discuter à deux.

Une lumière douce plutôt qu’un plafonnier fort, une playlist à volume modéré et l’odeur d’un plat unique qui mijote suffisent souvent à faire oublier la taille réelle du salon.