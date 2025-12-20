Porte en bois gonflée qui coince : cette technique sèche à faire tout de suite avant d'abîmer définitivement le battant

La scène est connue : en plein hiver, la porte en bois du couloir refuse soudain de passer. Elle grince, frotte contre le sol, il faut l'épaule pour l'ouvrir, surtout quand la pièce est mal ventilée ou mène à une salle de bain. La cause est presque toujours la même, une porte gonflée par l'humidité qui a pris quelques millimètres de trop. Résultat, chaque passage devient un bras de fer.

On pense aussitôt au rabot, au ponçage énergique ou au démontage des gonds, avec la peur d'abîmer irrémédiablement le battant ou la peinture. Pourtant il existe une technique sèche, rapide et réversible, qui joue simplement sur l'eau contenue dans le bois. En quelques minutes et sans aucun outil de bricolage, la porte intérieure qui coince peut retrouver une glisse presque normale… à condition de respecter quelques gestes précis.

Pourquoi la porte gonfle avec l'humidité

Le bois reste un matériau vivant qui absorbe l'eau quand l'air est trop chargé en vapeur. Dans une cuisine, une chambre d'amis peu aérée ou une salle de bain, la porte intérieure gonfle légèrement sur ses chants, parfois au niveau du bas de la porte. Elle se met alors à serrer dans le bâti, accroche sur le parquet ou force au niveau de la serrure. Plus on insiste, plus on risque de fausser les paumelles ou de casser la clé.

Les réflexes de panique aggravent souvent le problème. Certains gestes créent des dégâts durables, pour un bénéfice très temporaire seulement.

Forcer sur la poignée ou la clé jusqu'au blocage complet de la serrure.

Raboter ou poncer sans mesurer, ce qui laisse un jour disgracieux quand le bois se rétracte.

Dégonder la porte sans précaution, au risque d'abîmer l'encadrement et la peinture.

La technique sèche au sèche-cheveux, pas à pas

Pour libérer une porte qui gonfle avec l'humidité sans toucher au bois, il suffit de sortir le sèche-cheveux. Placer l'appareil sur chaleur moyenne, à environ 10 à 15 cm du chant qui frotte, porte entrouverte si possible. Balayer lentement la zone, de bas en haut, sans rester fixé au même endroit pour éviter toute surchauffe. Toutes les deux ou trois minutes, tester en ouvrant et fermant doucement la porte jusqu'à ce que le frottement diminue nettement.

Une fois le bois un peu séché, on peut renforcer l'effet avec un lubrifiant naturel. Un voile de talc ménager, de paraffine issue d'une bougie ou de cire d'abeille déposé sur les zones de contact suffit. Appliquer au doigt ou directement au stick sur le chant de la porte ou sur le cadre, puis ouvrir et fermer plusieurs fois pour répartir le produit. Terminer en essuyant le surplus avec un chiffon propre afin de laisser une surface lisse, ni grasse ni visible.

Empêcher le retour de la porte gonflée

Pour limiter le retour de la porte en bois qui gonfle avec l'humidité, il faut surtout mieux ventiler. Ouvrir la fenêtre quelques minutes après la douche ou la cuisson aide le bois à se stabiliser. Dans une pièce très humide, un petit absorbeur placé près de la porte, plus un nettoyage régulier des gonds, réduit nettement les risques de blocage.