Prélèvement bancaire suspect : ces 2 signes du zodiaque doivent vérifier leur compte avant la mi-mars

Entre fin d’hiver et mi-mars, une drôle de conjoncture astrale et administrative fragilise les comptes en banque. Deux signes du zodiaque sont particulièrement exposés à un prélèvement suspect.

Les derniers jours de l’hiver arrivent, les projets de printemps se dessinent… et pourtant, c’est souvent à ce moment précis qu’un relevé de compte vient tout gâcher. Une ligne inconnue, un « abonnement » dont on ne se souvient pas, un petit montant répété plusieurs fois peuvent passer sous le radar quand l’esprit est occupé ailleurs.

Les astrologues décrivent en ce moment un ciel tendu, avec une clarté mentale en baisse et une énergie qui stagne jusqu’à la mi-mars. Sur le plan très concret de l’argent, cette ambiance crée un terrain idéal pour les bogues comptables et les débits injustifiés. Deux signes, très confiants avec l’argent ou ultra connectés, se trouvent particulièrement exposés.

Fin d’hiver : une période propice aux erreurs sur vos comptes

Entre janvier et mars, c’est la saison des clôtures de contrats, des ajustements de factures et des régularisations administratives. Facture d’énergie recalculée, assurance modifiée, charges de copropriété soldées : des flux multiples arrivent et repartent, parfois pour des montants de 100 € à quelques centaines d’euros. Dans ce brouhaha, une erreur de facturation ou un débit frauduleux a plus de chances de se glisser discrètement.

Ajoutons à cela un climat astral qui brouille les papiers, les échéances et l’organisation pratique. On remet à plus tard la vérification du relevé, on fait confiance aux prélèvements automatiques, on valide des paiements en ligne sans trop réfléchir. Pour certains profils zodiacaux, ce cocktail administratif et cosmique demande une vigilance toute particulière.

Sagittaire et Verseau : les deux signes qui doivent traquer le prélèvement bancaire suspect

Pour le Sagittaire, l’argent sert surtout à nourrir les projets, pas à compter les centimes. Ce signe de Feu déteste la paperasse, ferme l’application bancaire un peu vite et oublie facilement un abonnement à une salle de sport, une plateforme de streaming ou un service testé « pour un mois ». Avant la mi-mars, mieux vaut passer au crible les mouvements des trente derniers jours et repérer tout libellé inconnu, surtout les petits montants de 5 à 20 € qui reviennent chaque mois.

Le Verseau, lui, vit dans le numérique. Paiements mobiles, achats in-app, participations à des cagnottes, abonnements en un clic : son compte en banque ressemble parfois à une mosaïque de micro-transactions. Un prélèvement bancaire suspect peut se cacher entre une facture téléphonique et un gadget connecté, presque invisible. Ce signe a intérêt à nettoyer sa liste de bénéficiaires et de mandats de prélèvement SEPA, vérifier les services liés à des applis supprimées, et activer la double authentification sur ses outils bancaires.

Les bons réflexes pour transformer l’alerte en ménage bancaire utile

Pour ces deux signes, comme pour les autres, quelques gestes simples avant la mi-mars font une vraie différence. Prendre le temps de relire les mouvements récents, pointer chaque débit avec un contrat ou un abonnement réel, révoquer les mandats devenus inutiles et couper les essais gratuits arrivés à échéance évite bien des mauvaises surprises. L’activation de notifications bancaires au-delà d’un seuil choisi, par exemple 20 €, aide aussi à voir en temps réel ce qui sort du compte.

Cette vigilance forcée peut devenir une occasion de faire le tri : supprimer les abonnements dont on ne se sert plus, repérer les petites fuites qui grignotent le budget et rediriger ces sommes vers des projets qui comptent vraiment. Un réflexe d’autant plus précieux que le printemps approche, avec son lot de nouvelles envies et de dépenses à arbitrer.