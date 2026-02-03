Pulls en laine rétrécis en machine : ce réflexe avant de lancer le cycle évite de les condamner

Vous ouvrez le hublot, et c'est la catastrophe : votre pull en cachemire fétiche semble désormais taillé pour un enfant. En quelques tours de tambour, la maille douce est devenue compacte et rêche. Beaucoup rangent alors leurs pulls en laine dans la catégorie "interdits de machine".

Pourtant, le problème ne vient ni de la laine ni de la machine, mais des réglages choisis. Une fois qu'on comprend ce qui fait rétrécir un pull et qu'on adopte un simple réflexe au moment de lancer le cycle, on peut laver ses mailles en machine sans les sacrifier.

Pourquoi les pulls en laine rétrécissent après un passage en machine

Le pull qui "a rétréci" a subi un feutrage. La fibre de laine ressemble à un cheveu couvert de petites écailles. Quand ces écailles s'ouvrent, s'accrochent entre elles puis se soudent, la maille souple devient un bloc serré et rigide, ce fameux pull poupée impossible à porter.

Les vrais coupables sont le duo chaleur plus agitation mécanique. L'eau à 30 °C est déjà critique pour la laine, surtout si le rinçage suit à l'eau froide du réseau : ce choc thermique tétanise la fibre et accélère le feutrage. Tant que température et mouvement restent brusques, vos pulls se ratatinent.

Le réflexe à adopter pour laver un pull en laine en machine sans le faire rétrécir

Le bon réflexe tient en trois gestes toujours identiques. D'abord, régler la température sur eau froide pour le lavage et le rinçage, afin d'éviter tout choc et de préserver les couleurs. Puis sélectionner le programme laine ou délicat, avec son "bercement pendulaire" qui fait doucement rouler le linge au lieu de le malmener, et limiter l'essorage à 400-600 tours par minute.

Vient ensuite le filet de lavage, véritable garde du corps de vos mailles. Enfermés dedans, les pulls ne frottent presque plus contre le tambour métallique. Les bouloches diminuent, et les fils ne se font plus attraper par un zip de jean, un bouton ou les agrafes d'un soutien-gorge lavés à côté.

Lessive et séchage : les derniers gestes qui sauvent vos pulls en laine

Pour compléter ce trio, il faut aussi regarder la lessive et le séchage. Les lessives classiques très détachantes renferment souvent des enzymes, les protéases, qui digèrent les protéines des taches mais aussi la kératine de la laine, au risque de "manger" la fibre et de créer des trous. Mieux vaut une lessive spéciale laine au pH neutre, souvent enrichie en lanoline, ou une noisette de shampoing doux pour bébé. Après la machine, oubliez sèche-linge et cintre : posez le pull sur une serviette, roulez en boudin pour éponger, puis laissez-le finir de sécher bien à plat, loin d'une source de chaleur directe. Vos pulls en laine gardent alors leur forme et leur douceur pour de nombreux hivers.