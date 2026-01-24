Quelle coupe pour cet hiver ?

Le court à la Jean Seberg

Petite coupe un peu garçonne mais tellement féminine. Toute ébouriffée version sortie du lit, avec quelques mèches plus longues version rock, ou carrément court pour mettre le visage en valeur... Le choix ne manque pas ! Demandez conseil à votre coiffeur. Même si les cheveux repoussent, il faut s'armer de patience quand on les coupe courts. Coupe à la Jean SebergJean Marc Maniatishttp://www.maniatis.com La frange persiste et dure

De nombreuses variantes pour porter la frange : brushée, naturelle, de côté... Sur cheveux longs ou courts. Chacune fera à sa guise, l'essentiel est d'arborer sa frange ! Petit coup de coeur pour celle de Mareva Galanter, très féminine. Le long ondulé Coupe romantique longue, légèrement ondulé. Le must : avoir un effet coiffé décoiffé à la Kate Moss. On les laisse lâchés ou on met un large bandeau. Vous en trouverez de toutes les couleurs et pas chers chez H§M.

De belles boucles sans se ruinerSatin Waves (10,20 euros)Jonh Frieda chez Sephorahttp://www.sephora.com Must Have : le bandeau

Vous en trouverez de toutes les couleurs et pas chers chez H§M.Vous serez in aussi avec...Un carré raide avec frange. Plus dans le genre Manga que Mireille Mathieu.Un chignon structuré ou un peu fou. Il revient en force. Une queue de cheval bien accessoirisée (élastique sympa, pince...) Le Bandeau Jean-Marc Maniatishttp://www.maniatis.com Lisses comme des baguettes chinoises

Le lisse est très tendance cet hiver. Sur cheveux longs ou courts, on raidit au maximum ses cheveux. Soins lissants, brosses... N'hésitez pas à vous équiper si vous ne voulez pas aller tous les deux jours vous faire un brushing chez le coiffeur. Serum liss § love (14 euros)Jean Marc ManiatisClub des créateurs de beautéhttp://www.ccb-paris.com Pour les nulles en Brushing

Pour les nulles en BrushingBrosse liss § love (30 euros)Jean-Marc ManiatisClub des créateurs de beautéhttp://www.ccb-paris.com

Petit conseil avisé de elleadore

Méfiez-vous des coupes qu'on trouve jolies sur un magazine et sur lesquelles on fonce tête baissée. Un bon coiffeur ou un visagiste s'impose. Il vous dira quelle coiffure choisir. Dites non aux catastrophes capillaires.

Candice L.