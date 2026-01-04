Radiateur à eau chaude : cette méthode indispensable pour l’enlever sans transformer votre salon en piscine

Vous rêvez de repeindre ce mur, de poser une étagère ou un parement, mais un gros radiateur trône pile devant ? L’image d’un jet d’eau incontrôlable suffit souvent à doucher les envies de chantier. Pourtant, retirer un radiateur, surtout à eau chaude, reste à portée de main si l’on suit une méthode précise et quelques réflexes de sécurité.

En ce début d’année où l’on cherche à assainir l’air intérieur et à effacer les traces sombres derrière les appareils, gagner l’accès complet au mur change tout. L’enjeu est simple : garder le contrôle de l’eau pour ne pas transformer la pièce en bassin improvisé. Voici comment procéder sans stress, étape par étape.

Préparer le radiateur et la pièce pour éviter l’inondation

Avant de toucher aux écrous, identifiez le type de radiateur : à eau chaude, électrique ou fonte ancienne. Sur un circuit collectif, la vigilance s’accentue autour des robinets de coupure et du point de vidange ; en cas de doute, mieux vaut appeler le chauffagiste. Dans tous les cas, laissez l’appareil refroidir puis protégez sols et plinthes avec serpillières, serviettes épaisses ou bâche imperméable.

Un minimum de matériel bien rassemblé évite les allers-retours en pleine manœuvre. Prévoyez une clé à molette adaptée, un tournevis plat et cruciforme, des gants de travail, plusieurs bassines ou bidons, un petit seau et des chiffons épais. Certains modèles, surtout en fonte, sont très lourds : anticipez un coup de main ou un diable, et un grand carton pour les poser sans rayer le sol.

Couper l’eau, purger et démonter sans transformer le salon en piscine

Pour garder la main sur l’eau, commencez par couper l’alimentation de la chaudière ou du circuit de chauffage, puis fermez les vannes d’arrivée et de retour. Vérifiez qu’aucun robinet ne laisse couler. Ouvrez ensuite doucement la vis de purge en haut de l’appareil, une bassine dessous : quelques centilitres d’eau vont s’écouler, le temps de chasser la pression restante et d’écarter tout risque de projection au moment du démontage.

Placez ensuite bassines, seaux et serpillières au pied des raccords, là où l’eau piégée dans le radiateur risque de s’échapper. Avec la clé à molette, desserrez progressivement les écrous d’arrivée et de retour au‑dessus d’un récipient, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un mince filet. Quand tout a fini de couler, décrochez le radiateur, inclinez-le pour évacuer l’eau résiduelle et stockez-le à l’horizontale, loin des zones de passage. Pour un radiateur électrique mural, il suffit de couper le courant puis de le décrocher.

Mur enfin accessible : isoler, assainir et penser à la suite

Une fois l’appareil à l’écart, inspectez soigneusement tuyaux et robinets, traquez suintements et traces d’humidité sur le mur. Épongez les dernières gouttes, nettoyez, puis aérez : la pièce respire enfin et le support peut sécher avant peinture ou enduit.

Sur un mur extérieur, il peut valoir la peine d’ajouter un pare-chaleur propre. Comme l’a rappelé un spécialiste de l’efficacité énergétique cité par Selectra, "Un emballage métallisé n’est pas un appareil miracle, mais un pare-chaleur improvisé peut limiter les pertes." Mieux que des paquets de chips, des panneaux réflecteurs de chaleur en matériau isolant fin recouvert d’aluminium, autour de 15 € le rouleau, assurent ce rôle.