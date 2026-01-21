Radiateurs : ce réglage caché que 9 Français sur 10 ignorent pour chauffer chaque pièce sans faire exploser la facture

En plein mois de janvier 2026, beaucoup tournent encore leurs robinets de radiateur au hasard, en espérant juste ne pas avoir froid. Les factures de chauffage grimpent, alors on baisse parfois d’un ou deux degrés partout, sans trop savoir si cela sert vraiment. En réalité, un réglage beaucoup plus fin existe déjà sur la plupart des installations modernes, mais reste ignoré par une large majorité de foyers.

On croit souvent qu’il suffit de garder la même chaleur dans toutes les pièces, jour et nuit, pour éviter que les radiateurs ne consomment trop au redémarrage. Cette habitude paraît logique, pourtant elle conduit à chauffer des chambres vides et des couloirs pour rien. Le vrai levier caché se joue ailleurs : dans un réglage pièce par pièce et horaire, extrêmement simple à mettre en place.

Chauffage uniforme : l’habitude qui fait flamber votre facture

Chauffer "en bloc" tout le logement reste une erreur répandue. Maintenir 20 °C dans un salon désert ou une chambre d’amis inutilisée revient à laisser la lumière allumée partout : ces calories ne profitent à personne. Les textes spécialisés estiment que cette négligence peut engloutir jusqu’à 15 % du budget chauffage en hiver, uniquement parce que l’on refuse de laisser la température redescendre quand la pièce est vide.

La physique est claire : plus l’écart entre l’air extérieur et l’intérieur est important, plus les déperditions sont fortes. Garder 20 °C en permanence fait donc beaucoup travailler la chaudière ou les radiateurs électriques. Selon l’Ademe, chaque degré en moins représente jusqu’à 7 % d’économies sur la facture de chauffage. L’enjeu n’est pas d’avoir froid, mais de baisser là où la chaleur n’est pas utile.

Le réglage radiateur pièce par pièce qui suit vraiment votre rythme de vie

Dans la plupart des logements équipés récemment, le secret tient à un réglage radiateur pièce par pièce. Les robinets thermostatiques des radiateurs à eau et les fils pilotes des radiateurs électriques permettent de donner une consigne différente à chaque pièce. Pourtant, cette fonctionnalité reste largement boudée, alors qu’elle évite de chauffer le bureau ou la chambre d’amis comme le séjour. L’idée est simple : dissocier clairement espaces de vie, espaces de nuit et pièces peu occupées.

Les repères sont clairs : les pièces de vie comme le salon ou la salle à manger restent confortables à 19 ou 20 °C lorsque la famille est présente. Les chambres d’adultes ou d’enfants peuvent descendre à 16 ou 17 °C la nuit, sous une bonne couette. La salle de bain monte à 22 °C seulement aux heures de toilette, puis revient à 17 °C. Les pièces de passage ou inoccupées se contentent de 16 ou 17 °C, tandis que l’ensemble du logement gagne à être abaissé d’environ 3 °C en cas d’absence, ce qui ouvre la porte à près de 15 % d’économies.

Programmer un planning de chauffe qui travaille pour vous

Pour verrouiller ce réglage, il suffit ensuite de programmer des plages horaires sur chaque thermostat ou radiateur : Mode Confort le matin et le soir, Mode Éco le reste du temps. Ce pilotage automatique applique, tous les jours, votre planning sans que vous y pensiez.