Revue de presse people du 12 février 2007

Voici #1005

FracasséNous connaissions son tube " tombé pour elle "... Pascal Obispo est passé à la vitesse supérieure il y a quelques semaines de cela lors de son concert donné le 26 janvier dernier à Nice. Après avoir eu la bonne idée de se jeter dans la foule (à 80% féminine), le chanteur-compositeur s'est retrouvé à terre, une épaule démise... + d'infos : www.voici.fr

Gala #713

RecaséeA 45 ans, l'actrice de " Quand Harry rencontre Sally ", Meg Ryan, semble avoir trouvé la perle rare à Hollywood en la personne de Matthew Perry (Chandler dans Friends). Un couple plus qu'improbable qui ne devrait pas passer le printemps connaissant le jeune homme !!!+ d'infos : www.gala.fr

Closer #87

Coup de jeune !Après Jane Fonda (69 printemps) pour L'Oréal et Raquel Welch (66 bougies) pour les cosmétiques M.A.C, c'est au tour d'Ursula Andress (61 ballets) de signer un contrat juteux. Elle sera la prochaine égérie de la maison Dior. Les Kate et autres Giselle n'ont plus qu'à aller au placard !+ d'infos : www.closermag.fr

Public "187

Gonflée !Déprimée de ne plus être la chérie de notre ToyBoy du mois (Justin Timberlake), Cameron Diaz serait sur le point de retoucher sa poitrine afin de revenir sur le marché. Hésitante, la drôle de dame aurait fait appel à une conseillère avisée : Pamela Anderson...+ d'infos www.public.fr