Robinet qui gicle de travers : avant d'appeler un plombier, dévissez simplement cette petite pièce cachée

Il n'y a rien de plus agaçant qu'un matin d'hiver où, en ouvrant le robinet, le jet part sur le côté et trempe les manches au lieu de remplir le lavabo. Le plan de travail se transforme en zone inondée, on peste contre la plomberie et on imagine déjà la facture d'un plombier.

Dans la majorité des cas, ce robinet qui coule de travers ne signe pas la fin de la robinetterie. Le coupable se cache dans la petite bague vissée au bout du bec : le mousseur, aussi appelé aérateur. Bonne nouvelle, cette pièce se dévisse à la main et un simple nettoyage suffit souvent à redresser parfaitement le jet.

Robinet qui coule de travers : quand le mousseur entartré dévie le jet

Un jet d'eau qui gicle sur le côté indique presque toujours un passage obstrué. Au lieu de filer droit, l'eau percute un dépôt et part en éventail, éclaboussant miroir, crédence et vêtements. Ce chaos finit par laisser des traces blanches de calcaire autour de l'évier et une humidité tenace sur les joints.

Le mousseur de robinet est cette petite pièce ronde et trouée vissée à l'extrémité du bec. Il mélange l'eau et l'air pour offrir un jet doux, large et confortable tout en limitant le débit. Dans les régions françaises où l'eau est dure, le calcaire se fixe vite sur ses grilles fines, jusqu'à tordre le jet. Un mousseur en bon état permet au contraire jusqu'à 50 % d'économie d'eau chaude.

Dévisser l'embout à la main : une opération express sans outil

Avant toute chose, mieux vaut boucher l'évier pour ne perdre aucune petite pièce et préparer un bol pour les éléments démontés. Séchez soigneusement le bec, la bague et vos mains avec un chiffon microfibre. Entourez ensuite l'embout avec ce chiffon ou un gant de vaisselle en caoutchouc pour améliorer l'adhérence.

Il suffit alors de tourner la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart des embouts cèdent en quelques secondes avec la seule force de la main. Une fois le mousseur sorti, on découvre souvent des petits cailloux de tartre, du sable ou des sédiments coincés dans le filtre, responsables des jets anarchiques et du bruit plus agressif.

Nettoyer ou remplacer le mousseur pour un jet parfait et économe

Un simple bain de vinaigre blanc suffit souvent à redonner vie au filtre. Placez la bague et la petite grille dans un récipient contenant environ 10 cl de vinaigre, de préférence tiède pour accélérer la réaction. Laissez agir quelques heures, voire toute une nuit si l'entartrage est important, puis frottez avec une vieille brosse à dents et rincez.

Si la grille plastique est fendue, que la bague est très corrodée ou que le joint d'étanchéité apparaît sec et craquelé, mieux vaut passer à un mousseur hydro-économe neuf. Revissez l'embout à la main après avoir replacé un joint souple, ouvrez l'eau progressivement et vérifiez qu'aucune goutte ne perle autour de la bague. Vous retrouvez alors un jet droit, silencieux et plus doux pour la peau, tout en limitant nettement la quantité d'eau chaude qui s'échappe à chaque lavage de mains.