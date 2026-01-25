Rouges à lèvres de stars !

Color riche Star secrets de l'Oréal

Huit magnifiques femmes, ambassadrices de l'Oréal ont crée un rouge à lèvres. Actrice, chanteuse, mannequin... chacune a sa propre teinte. Après l'immense succès de la première collection, cinq étoiles du cinéma Hollywoodien viennent s'ajouter à la prestigieuse liste.

Color riche star secret de l'oréalPrix : 11,95 euros Vous aviez le choix entre :- le bronze de Claudia Schiffer- le carmin d'Andie Mac Dowell- le caramel d'Eva Longoria. Si vous voulez visionner la vidéo(https://www.youtube.com/watch?v=5du-enoGaCA)- le beige d'Ashwarya Rai- le rose de Laetitia Casta- le prune de Noémie Lenoir- le rubis de Nahthalie Imbruglia- le corail de Gong LiMaintenant, les teintes Color Riche Star Secrets Special Hollywood :- le dragée de Michelle Yeoh- le pourpre de Milla Jovovich- le rouge de Penelope Cruz- le beige rosé de Jane Fonda- le bois de rose de Kerry WashingtonUn rouge à lèvres qui allie couleurs intenses et richesse du soin. Le petit plus je me la pète : le tube est signé par la star dont vous avez choisi la teinte. Trop fashion : " Tu veux du Eva Longoria ou du Jane Fonda ? ". Très bon rapport qualité prix ! Et Rouge Dior alors ? On ne présente plus ce basic indémodable de Dior ! Bouche lumineuse, pulpeuse... Ce rouge à lèvres est devenu l'indispensable de la femme chic ! Après Sharon Stone, Charlize Théron, Monica Belucci est la nouvelle icône de Dior.

Rouge DiorPrix : 23, 50 euros

Si vous voulez visionner la video (https://www.youtube.com/watch?v=vvqb4w4DxLQ)Vous pouvez vous la jouer : - rose interview- rouge action- rose Diorlywood- fushia star- beige box office...A vous de voir quelle star vous voulez être... Un indémodable. Vous serez sûre de ne pas vous tromper !

Alors celui d'Eva ou de Monica ?

On ne peut choisir à votre place. Les deux sont hydratants, ont une longue tenue et proposent des belles teintes. Le Dior est plus cher mais reste une valeur sûre. Le color riche de l'Oréal est un bon produit qui ne vous ruinera pas. Vous vous sentez plus Desesperate Housewives ou Cléopâtre ? Vous préféreriez être embrassée par Vincent Cassel ou Tony Parker ? A vous de voir...

Candice L.