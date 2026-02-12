Salle de bain : arrêtez de frotter vos parois de douche, ce mélange tiède fait fondre le calcaire en 15 minutes

Voile blanc incrusté, traces qui résistent et bras en compote après chaque ménage : vos parois de douche vous épuisent. Ce mélange tiède au vinaigre blanc promet de faire fondre le calcaire en quelques minutes, à une condition simple.

Dans beaucoup de salles de bain, les parois vitrées deviennent la bête noire du ménage : voile blanc, gouttes figées, traces de shampoing collées au verre. Les sprays anticalcaires promettent des parois impeccables, mais on finit souvent agenouillé dans la douche, à frotter pendant de longues minutes pour un résultat à peine satisfaisant.

Un simple mélange tiède à base de vinaigre blanc change pourtant complètement la donne. Préparé en quelques secondes, il se vaporise sur la paroi de douche, reste bien accroché grâce à la chaleur et fait fondre le calcaire en une quinzaine de minutes, avant un léger passage de microfibre. Le plus surprenant : l’effort physique devient presque anecdotique.

Pourquoi le calcaire s’incruste sur les parois de douche

Tout part de l’eau dite dure, chargée en minéraux comme le calcium et le magnésium. Quand cette eau sèche sur le verre, elle laisse un dépôt solide, le tartre, qui se mêle aux résidus de gel douche et de shampoing pour former une croûte. Les produits liquides classiques coulent trop vite sur cette couche et n’ont pas le temps d’agir en profondeur.

Beaucoup dégainent encore l’eau de Javel en pensant bien faire. Elle désinfecte et blanchit, mais ne dissout pas du tout le tartre : le dépôt reste en place, simplement moins visible, avant de réapparaître. Ce qui fonctionne vraiment contre le calcaire, c’est un acide comme le vinaigre ou l’acide citrique, associé à un peu de chaleur et à un vrai temps de pose.

La recette du mélange tiède au vinaigre blanc pour paroi de douche

Pour un flacon pulvérisateur de 500 ml, la base est très simple :

250 ml de vinaigre blanc ;

; 250 ml d’ eau tiède (environ 40 °C) ;

(environ 40 °C) ; 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle ou de savon noir.

On peut ajouter une petite cuillère d’acide citrique si l’eau est extrêmement dure, mais ce n’est pas indispensable pour l’entretien courant.

Pour l’utiliser, il suffit de rincer rapidement la paroi de douche à l’eau tiède, puis de pulvériser le mélange tiède du bas vers le haut jusqu’à bien couvrir le verre. On laisse agir une quinzaine de minutes, sans laisser sécher, en rajoutant quelques sprays si besoin. Un passage d’éponge douce ou de microfibre, un rinçage à l’eau claire puis un coup de raclette terminent le travail.

Adapter le mélange tiède et adopter la bonne routine anticalcaire

Sur une paroi en verre trempé, ce spray au vinaigre blanc tiédi convient très bien, à condition de bien rincer et de ne pas l’utiliser tous les jours pour préserver joints et éventuels traitements anticalcaire. Sur l’acrylique, le plexiglas ou les pierres calcaires, on remplace l’acide par une simple eau tiède savonneuse, moins agressive. Dans tous les cas, une raclette puis une microfibre après la douche, plus un nettoyage au mélange tiède une à deux fois par semaine, suffisent souvent à garder les parois nettes. Il reste quelques réflexes essentiels : ne jamais mélanger vinaigre et Javel, éviter d’en mettre sur le sol pour limiter les glissades, et bannir l’eau bouillante qui peut fragiliser le verre.