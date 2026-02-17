Salle de bain : avant de tout casser, changez juste la vasque pour ce matériau moucheté star des tendances 2026

En 2026, de plus en plus de salles de bain françaises changent d'ambiance sans gros travaux. Au centre de cette métamorphose, une vasque en terrazzo aux effets surprenants.

Une salle de bain toute blanche, carrelage brillant et vasque en céramique standard, paraît propre, mais souvent froide. Beaucoup se résignent à cette ambiance de petite clinique, persuadés qu’il faudrait tout casser pour changer vraiment. En 2026, les décorateurs montrent pourtant qu’un seul élément suffit à réveiller la pièce.

La star du moment, c’est la vasque en terrazzo. Longtemps cantonné aux sols anciens, ce matériau moucheté quitte les couloirs des années 1950 pour trôner sur le meuble sous-vasque. Son simple remplacement transforme l’atmosphère avec une force assez déroutante.

Vasque en terrazzo : le matériau qui réchauffe la salle de bain 2026

Le terrazzo est un matériau composite composé de fragments de pierres naturelles et de marbre coloré noyés dans un liant cimentaire. Chaque pièce affiche un motif différent, comme une petite coupe géologique. Ce relief visuel accroche la lumière, casse l’uniformité des surfaces lisses et apporte une chaleur que n’offre pas la céramique blanche.

Selon les tendances salle de bain 2026 mises en avant par les équipes d’Envie de Salle de Bain, la vasque devient un vrai objet déco, coloré, parfois ovale, carrée ou en totem. Le terrazzo trouve naturellement sa place dans une salle de bain nature, douceur ou esprit Japandi, où matières minérales et bois clair se répondent.

Terrazzo rose ou noir : deux ambiances pour la même vasque tendance

Le grand succès de l’année se joue autour du terrazzo rose et du terrazzo noir. La version rose, dans des teintes poudrées, nude ou terracotta, réchauffe immédiatement un carrelage blanc ou gris clair. Posée sur un meuble en chêne clair, associée à une robinetterie en laiton brossé ou or rose, elle crée un vrai cocon, parfait pour une salle de bain douceur où l’on a envie de prendre son temps.

Face à elle, la vasque en terrazzo noir ou gris anthracite joue la carte du caractère. Le fond sombre, constellé d’éclats clairs, structure l’espace sans l’alourdir. Sur un plan en bois clair, avec un robinet noir mat ou chromé, elle colle à la salle de bain modern-design : lignes franches, esprit graphique, mais atmosphère plus chaleureuse qu’avec un marbre noir uniforme.

Adopter la vasque en terrazzo sans casser sa salle de bain

Remplacer une vasque blanche par une vasque en terrazzo reste un petit chantier, souvent réalisable en quelques heures. Il suffit de vérifier que le meuble supporte le poids, que les perçages pour la bonde et le robinet correspondent, puis de déposer l’ancienne vasque pour installer la nouvelle. Ce changement concentre le budget sur une seule pièce de belle qualité, un peu plus chère qu’un modèle d’entrée de gamme, mais pensée pour durer. Le terrazzo moderne, traité hydrofuge, se nettoie avec une simple éponge et du savon doux, tout en camouflant bien mieux les traces de calcaire. Bref, un geste simple qui donne l’impression d’une salle de bain entièrement repensée.