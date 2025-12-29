Salle de bain : vos meubles blancs sont dépassés, cette couleur apaisante s'impose en 2026

Pendant longtemps, les meubles blancs ont régné sur la salle de bain : faciles à assortir, lumineux et réputés agrandir l'espace. Cette neutralité commence à fatiguer. Les intérieurs cherchent plus de caractère et de chaleur, et la pièce d'eau n'échappe pas à ce changement.

Les nuanciers annoncés pour 2026 le confirment : sortie du tout-gris, place aux teintes inspirées de la nature, entre bruns profonds, verts et bleu poudré. Dans cette vague, un vert doux et végétal, le vert sauge, s'impose comme la couleur phare des salles de bain, prête à détrôner le blanc.

Le blanc recule dans la salle de bain

Le blanc reste une valeur sûre, mais il paraît souvent froid et impersonnel, surtout lorsqu'il recouvre meubles, murs et carrelage. Dans un espace où l'on cherche désormais à se détendre, cette esthétique très minimale semble moins en phase avec les envies de cocon.

Les spécialistes couleur confirment cette envie de nuances plus chaleureuses. Sean Symington résume l'attrait de l'ocre : "l'ocre paraît nouvelle tout en restant rassurante et, utilisée avec discernement, elle apporte de la chaleur et une dose supplémentaire de dynamisme à une pièce sans la dominer", explique-t-il pour Homes and Gardens. Pour Alicia Meirles, "Décorer avec du jaune est lumineux et optimiste, cela offre une toile dorée chaude et douce". Les bruns Tea Leaf, décrits par Jennifer Davis comme "un neutre riche et ancré qui accueille discrètement la chaleur d'une manière à la fois sophistiquée et facile à vivre", vont dans le même sens.

Vert sauge, star 2026

Le vert sauge s'inscrit dans cette palette rassurante. Inspiré des feuilles de sauge séchées, ce vert grisé diffuse une lumière douce, idéale pour une petite pièce d'eau. Les designers misent sur les verts comme nouveaux neutres ; pour Portia Fox, "Un vert encre profond offre une qualité intemporelle et rassurante et convient aussi bien aux intérieurs contemporains que traditionnels". Le vert sauge en est la déclinaison plus légère, parfaite sur les meubles ou un mur.

Autre atout : cette couleur se lasse peu. Elle camoufle mieux éclaboussures d'eau et traces de calcaire qu'un mobilier tout blanc, ce qui facilite l'entretien. Dans la même veine douce, le bleu poudré gagne aussi du terrain ; pour Marcelina Janiszewska, "Le bleu poudré va s'imposer comme une couleur phare pour 2026, en offrant une alternative plus douce et plus expressive aux neutres classiques".

Adopter le vert sauge

Pour quitter le blanc, repeignez simplement le meuble vasque, une niche ou un mur derrière le miroir en vert sauge. La technique du colour capping, qui prolonge la couleur au plafond, reste harmonieuse si le sol reste clair. Comme le rappelle Charlotte Broadribb, "En psychologie des couleurs, tout est une question d'équilibre et de proportion", dans des propos relayés par House Beautiful et Le Journal De La Maison.

Pensez enfin aux petites touches : linge de bain, tapis, rideau de douche ou paniers en fibres naturelles dans des tons vert sauge. Associez cette base à un beige chaud, une terracotta ou un bleu marine pour une salle de bain résolument 2026.