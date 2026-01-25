Salon 2026 : ce meuble cosy remplace la table basse et cartonne chez les décorateurs, ne passez pas à côté

Fin janvier 2026, il fait nuit tôt, le plaid est de sortie et les soirées série s’enchaînent sur le canapé. Entre deux épisodes, le regard tombe sur la grande table basse rectangulaire au milieu du salon, un peu froide, un peu envahissante. L’ensemble semble propre, mais aussi figé, comme un salon de catalogue qu’on n’ose pas vraiment vivre.

Dans beaucoup d’intérieurs, canapé en bouclé blanc, murs beiges et petite table en chêne clair forment un trio que les pros jugent lassant. "Le bouclé peut être magnifique dans une gamme de couleurs, mais tapisser tout en ivoire et blanc est tellement surexploité. Les enseignes de détail ont usé cette tendance jusqu'à la corde", a expliqué Jennifer Jones, citée par le magazine Homes et Gardens. Pour Jennifer Beget, "Alors que nous entrons dans l'année 2026, une tendance qui semble clairement avoir dépassé son apogée est l'intérieur entièrement beige". D’où la nouvelle obsession déco : troquer la table basse pour un ottoman.

Pourquoi l’ottoman remplace la table basse du salon

Visuellement, ce grand pouf structuré crée au centre du salon une masse textile douce qui casse les lignes dures du téléviseur, des étagères et du sol. En velours côtelé, bouclette écrue ou lin épais, il remplace la surface froide du bois ou du verre par quelque chose de chaleureux, dans un esprit de slow decoration proche des halls d’hôtels-boutiques.

Dans le quotidien, l’ottoman change la vie du salon familial. Sa forme arrondie, sans coins saillants, limite les bleus des enfants et rend la circulation plus fluide. Le soir, chacun peut y étendre ses jambes, puis, quand les amis arrivent, il devient assise d’appoint. Certains modèles cachent un coffre pour les plaids, jeux de société et magazines, pratique pour garder la pièce rangée.

Comment choisir un ottoman qui remplace vraiment la table basse

Pour que ce meuble central reste pratique, quelques règles simples suffisent. L’ottoman doit être ferme, haut d’environ 40 à 45 cm, au niveau de l’assise du canapé ou légèrement en dessous. Sa largeur ne doit pas dépasser les deux tiers du canapé et il faut garder autour de lui près de 40 cm de passage.

Le choix des matières compte beaucoup. Le velours côtelé supporte bien les petits accidents et reste très actuel en 2026, tout comme les tissus techniques anti-taches ou le cuir qui se patine. Mieux vaut éviter les lins trop fins et les cotons très clairs non déhoussables, vite grisés par les enfants ou les animaux. La décoratrice McKenzie Milhousen résume bien le mouvement : "Mais je pense en réalité que nous allons chercher du vintage provenant de périodes plus anciennes, les années 1920, voire même retourner jusqu'aux antiquités victoriennes."

Le plateau rigide, dernier secret pour un ottoman vraiment fonctionnel

Beaucoup hésitent : "Mais où poser ma tasse de thé sans tout renverser ?". Il suffit d’ajouter un plateau rigide sur une partie du pouf, en bois, qui crée une surface stable et signale : "Ceci est bien une table". Le reste sert de repose-pieds ou d’assise.