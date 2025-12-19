Salon trop froid : ce détail cosy sur vos rideaux change tout, et il se fait en 10 minutes pour quelques euros

Quand l’hiver a commencé, mon salon avait beau aligner les plaids et les coussins, il restait désespérément froid. Les murs clairs, la grande fenêtre, la lumière blanche donnaient une impression de pièce "propre", mais pas vraiment accueillante. Comme beaucoup, je me suis demandé comment **rendre son salon plus chaleureux** sans tout repeindre ni changer de canapé.

La réponse ne se cachait ni dans un nouveau tapis ni dans un énième plaid, mais… au bord de mes rideaux. En ajoutant une simple bande de fausse fourrure, le séjour a pris un air de chalet, presque instantanément. Un petit bricolage maison, ultra simple, qui change vraiment la perception de la pièce.

Les rideaux, la clé d’un salon chaleureux

En hiver, on cherche un **salon cocooning** où l’on se sent enveloppé. Les rideaux ne servent pas seulement à couper les courants d’air : ils composent le fond de scène du séjour. Une finition texturée autour de la fenêtre suffit parfois à faire basculer l’atmosphère, surtout dans une pièce sans isolation exceptionnelle.

En ajoutant un galon de fausse fourrure en bas ou sur le bord extérieur, les rideaux "sages" gagnent du relief et évoquent le style chalet chic. Le regard est tout de suite attiré par ce détail douillet, la lumière hivernale glisse sur la matière et la pièce paraît plus chaude, même sans toucher au chauffage.

Quelle fausse fourrure choisir pour un salon cocooning