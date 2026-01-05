Se chauffer sans dépenser : ces rideaux méconnus font gagner 2 °C sans toucher au thermostat

Le thermomètre chute, les factures de chauffage grimpent et beaucoup de foyers cherchent comment se chauffer sans dépenser davantage. Même en laissant le radiateur tourner, certains salons ou chambres gardent une désagréable sensation de froid, surtout le matin et en soirée.

Il existe pourtant une astuce très accessible pour gagner 2 °C sans toucher au thermostat. Sans travaux, sans matériel high-tech, simplement en revoyant ce qui encadre vos fenêtres : les rideaux, mais pas n’importe lesquels.

Fenêtres, courants d’air et sensation de froid chez soi

Dans de nombreux logements en France, les principales déperditions viennent des ouvertures. Fenêtres un peu anciennes, simple vitrage, joints fatigués : chaque interstice laisse entrer l’air glacial et sortir la chaleur. Le radiateur compense sans arrêt, mais la pièce garde cette impression de paroi froide autour des vitres.

Le phénomène se remarque surtout quand la température extérieure chute brutalement, à l’aube ou à la tombée de la nuit. L’air chaud produit par le chauffage se heurte au vitrage refroidi, ce qui crée une zone inconfortable près des fenêtres et alourdit la facture d’énergie. Sans isolation complémentaire, la chasse aux pulls et aux plaids devient presque quotidienne.

Rideaux thermiques doublés : une vraie barrière textile anti-froid

Les rideaux thermiques doublés misent sur un principe simple : transformer le tissu en barrière isolante. Ils se composent de matières épaisses – laine, molleton ou polyester spécifique – associées à une face intérieure ou une membrane qui limite les échanges de chaleur. Entre la vitre et le rideau se crée un léger "sas" d’air qui coupe l’effet de paroi glacée.

Dans les pièces où les fenêtres laissent filer la chaleur, l’installation de ces rideaux permet en général de gagner entre 1,5 et 2 °C. Le gain se ressent surtout dans les logements anciens ou équipés de simple vitrage : la sensation de froid ambiant recule, le confort augmente et le chauffage devient plus efficace à réglage identique, sans toucher au thermostat.

Bien choisir et poser ses rideaux thermiques pour vraiment gagner des degrés

Pour vraiment isoler ses fenêtres sans travaux, mieux vaut choisir des modèles lourds, bien doublés, avec une retombée qui frôle le sol et déborde largement de chaque côté de l’ouverture. Les versions prêtes à poser disponibles dans les grandes enseignes d’ameublement et de bricolage offrent déjà de très bons résultats, avec un coût raisonnable, surtout en période de soldes d’hiver.

La pose joue un rôle clé dans le gain de chaleur. Quelques réflexes simples aident à obtenir ces précieux degrés :

placer la tringle au plus près du mur ou du dormant pour couvrir totalement la fenêtre ;

choisir des rideaux presque au ras du sol afin de limiter les courants d’air au niveau des plinthes ;

renforcer si besoin avec un boudin au bas de la fenêtre, une superposition voilage + rideau épais ou une face aluminisée côté vitre pour les plus frileux.

En fermant ces rideaux dès que la nuit tombe, on réduit les pertes de chaleur, on consomme moins de chauffage et l’on profite d’un intérieur nettement plus cosy, sans modifier le réglage du thermostat.