Sécher son linge sans sèche-linge : ces 7 gestes simples pour éviter l’humidité, les plis et les moisissures

Entre linge qui met deux jours à sécher et humidité qui s’installe, la corvée du séchage pèse sur beaucoup de foyers. Ces 7 gestes malins promettent des vêtements secs et lissés sans sèche-linge, à condition de respecter un détail clé.

Linge qui stagne sur le séchoir, salon envahi, radiateurs monopolisés… Dans beaucoup de foyers, réussir à sécher son linge sans sèche-linge tourne au casse-tête, surtout quand il fait froid ou humide. En France, seuls 35 % des ménages possèdent un sèche-linge, mais les ventes ont encore grimpé de 13 % en 2024 avec 658 000 appareils vendus, preuve que la corvée du linge pèse lourd au quotidien.

Sécher en intérieur n’est pas anodin : selon l’ADEME, un étendoir peut faire grimper le taux d’humidité de 30 %, avec à la clé moisissures et gêne respiratoire. Pourtant, quelques gestes simples suffisent pour obtenir des vêtements secs, lissés et presque prêts à porter, tout en gardant une facture d’électricité raisonnable. Le secret se joue à chaque étape, du tambour au placard.

Essorage puissant et serviette éponge : les bases pour aller plus vite

La première astuce consiste à gagner la bataille contre l’eau dès la machine. Plus l’essorage maximal est élevé, moins il restera d’humidité à faire évaporer dans le salon. Pour le coton et les draps, on peut monter à 1 200 ou 1 400 tours par minute, tout en restant plus doux sur la laine ou la soie. Si les jeans ou serviettes sortent encore lourds, un cycle d’essorage supplémentaire, très court, retire une quantité d’eau étonnante sans consommer autant qu’un séchage thermique.

Pour les pièces épaisses, la fameuse « technique du boudin » change tout. On étend une grande serviette éponge sèche, on pose dessus le vêtement mouillé, puis on enroule serré avant de presser ou marcher dessus. La serviette agit comme un buvard qui pompe l’eau au cœur des fibres. Le temps de séchage d’un jean ou d’un gros pull peut alors être presque divisé par deux, avec beaucoup moins de risque d’odeur de renfermé.

Gestes anti-plis : du tambour au cintre, sans passer par le fer

Une fois la machine terminée, chaque minute compte. Laisser les vêtements en boule dans un panier crée des plis tenaces. Mieux vaut sortir le linge un par un et pratiquer la « technique du claquement » : saisir le vêtement par les bords et lui donner un coup sec, comme une nappe. Ce simple geste remet le tissu dans le droit fil et prépare un séchage bien plus lisse.

Vient ensuite le séchage vertical sur cintres en plastique, larges et robustes, à la place des pinces qui marquent les tissus. T-shirts, chemises et blouses prennent immédiatement leur forme finale, la gravité aidant à défroisser. Avant de suspendre, on lisse le vêtement encore humide avec les mains, de haut en bas, en tirant légèrement sur les coutures. Sur les chemises, quelques boutons fermés, un col bien mis en place, et le vêtement pourra souvent être porté sans repassage, puis passer du portant directement au placard.

Le bon endroit pour sécher : air, salle de bain et inspiration japonaise

Pour que tout cela fonctionne, le lieu de séchage compte autant que les gestes. Un étendoir doit profiter d’un léger courant d’air et d’une chaleur indirecte, près d’une fenêtre ou d’un radiateur sans contact direct, avec assez d’espace entre les cintres pour laisser circuler l’air. Une lessive qui sèche dedans peut libérer 2 à 3 litres d’eau dans la pièce ; fermer la porte, aérer quelques minutes et, si possible, utiliser une salle de bain carrelée et bien ventilée limite la condensation. Au Japon, cette idée est poussée très loin avec des salles de bain équipées de ventilation chauffante : les journalistes Feargus O’Sullivan et Sonja Wind racontent ainsi sur Bloomberg CityLab : « Nous avons accroché notre linge humide le matin, et à notre retour, tout était sec, sans plis ni cette sensation « frite » qu’on a avec un sèche-linge trop chaud ». Une version high-tech de ce que chacun peut déjà commencer à reproduire chez soi avec ces sept gestes low-tech.

Sources :