Soirée raclette : ces 5 gestes méconnus à faire tout de suite, sinon l’odeur colle des jours entiers

Soirée raclette, rires, charcuterie, fromage qui file... puis le lendemain, choc en ouvrant la porte du salon : l'air est lourd, vous avez l'impression d'habiter dans une fromagerie. Fenêtre entrouverte, bougie parfumée, spray désodorisant, rien n'y fait, l'odeur s'accroche aux murs et aux rideaux.

Les spécialistes de l’odorat rappellent que notre cerveau classe une senteur comme agréable ou non selon les souvenirs qui y sont liés : l’odeur de raclette peut donc donner faim... jusqu’à ce qu’elle stagne deux jours dans un petit appartement. Bonne nouvelle, on peut chasser ces relents tenaces avec quelques produits du placard, sans bombe chimique. Le tout en cinq gestes simples, à adopter dès que vous débranchez l’appareil.

Pourquoi l’odeur de raclette s’incruste partout chez vous

Le fromage à raclette dégage beaucoup de graisses et de protéines en chauffant. Ces particules légères se mêlent à la vapeur d’eau du repas, flottent dans l’air puis se collent sur tout ce qu’elles rencontrent : murs, plafond, meubles, cheveux, rideaux. Nos récepteurs olfactifs captent ces molécules à chaque inspiration, et tant qu’elles restent en suspension, l’odeur semble ne jamais vouloir s’arrêter.

Astuce n°1 : aussitôt la raclette terminée, ouvrez grand deux fenêtres opposées pour créer un vrai courant d’air croisé. Quinze minutes suffisent pour chasser près de 80 % de l’odeur. Astuce n°2 : dans la cuisine, faites frémir une casserole remplie de deux tiers d’eau et d’un tiers de vinaigre blanc pendant une dizaine de minutes ; la vapeur acide neutralise les molécules de fromage dans toute la pièce.

Bicarbonate, café et agrumes : des alliés inattendus contre l’odeur de raclette

Une fois l’air renouvelé, on passe au travail de fond. Astuce n°3 : disposez du bicarbonate de soude dans plusieurs coupelles, sur la table basse, le plan de travail, le buffet. Sa structure poreuse emprisonne les molécules volatiles en quelques heures ; pour une odeur très tenace, laissez-le agir toute la nuit. Au besoin, saupoudrez légèrement tapis et canapé, laissez poser puis aspirez soigneusement.

Astuce n°4 : utilisez les parfums de cuisine pour reprendre la main. Du marc de café dans un bol absorbe bien les relents près de l’évier ou de la poubelle. Pour installer une odeur plus chaleureuse, faites frémir 500 ml d’eau avec des zestes d’orange ou de citron, un bâton de cannelle et quelques clous de girofle ; cette infusion diffuse un parfum d’hiver qui remplace l’odeur de raclette.

Textiles, frigo, appareil : la dernière astuce pour une maison sans odeur de raclette

Astuce n°5 : traquez les nids à odeurs. Les textiles d’ameublement sont de vraies éponges ; dès que possible, lavez nappes, housses de coussins et rideaux avec votre lessive habituelle et un demi-verre de vinaigre blanc dans le bac assouplissant. Pour le canapé ou un fauteuil non déhoussable, pulvérisez un spray maison (eau, un peu d’alcool ménager, quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus) en fine brume. Nettoyez l’appareil à raclette encore tiède, videz la poubelle, rangez le fromage dans des boîtes hermétiques avec une coupelle de bicarbonate dans le réfrigérateur : votre maison retrouve une odeur neutre en une nuit.