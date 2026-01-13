Soldes d'hiver Lidl : ce nettoyeur haute pression Parkside à moins de 40 € peut métamorphoser votre terrasse

Entre pluie, gel et feuilles mortes, la terrasse a rarement fière allure en plein mois de janvier. Avec le lancement des soldes d'hiver 2026, beaucoup regardent du côté de Lidl où un nettoyeur haute pression Parkside promet de transformer le grand ménage extérieur sans faire exploser le budget.

Terrasses qui verdissent, allées glissantes, joints encrassés : l'humidité favorise mousses et lichens, et la brosse à genoux tourne vite à la corvée. Le passage au nettoyage haute pression change la donne en décollant rapidement saletés et dépôts. Avec l'offre Parkside mise en avant chez Lidl, la promesse est claire, mais mérite un coup de projecteur.

Nettoyeur haute pression Parkside PHD 110 G2 : ce qu'il propose

Le nettoyeur haute pression Parkside PHD 110 G2 affiche 1 400 W, une pression maximale de 80 bar et un débit de 6,5 litres par minute, des valeurs adaptées à l'entretien d'une terrasse, d'une façade ou d'un véhicule. Sa pompe en aluminium résistante à la corrosion et son poids d'environ 3,7 kg en font un appareil compact et maniable.

Pensé pour rester simple, le boîtier plastique intègre une poignée de transport ergonomique, un tuyau haute pression de 3 mètres et un câble de 5 mètres. La buse Vario réglable, la lance d'extension et le système Quick-Connect, compatibles avec le raccord Parkside Click, facilitent le changement d'accessoire, tandis que le démarrage/arrêt automatique limite la consommation d'eau. Sur Lidl.fr, ce modèle obtient 4,6/5 sur 51 avis et un indice de réparabilité de 7,9/10.

Une promo Lidl à 38,49 € pendant les soldes d'hiver 2026

Pendant les soldes d'hiver 2026, du 13 janvier au 3 février, Lidl affiche ce nettoyeur haute pression à 38,49 € au lieu de 54,99 €, soit une remise de 30 % et environ 16,50 € d'économie (éco-participation 2,98 € incluse). Ce tarif passe sous la barre symbolique des 40 €, quand de nombreux nettoyeurs électriques restent au-dessus de 80 ou 100 €.

Lors de la Black Friday Week 2025, le même modèle était proposé 44,99 €, ce qui fait de 38,49 € un plus bas récent. Sur les comparateurs, il figure parmi les tarifs les plus agressifs, et la gamme Parkside atteint 4,6/5 sur plus de 600 avis pour un modèle plus puissant. De quoi expliquer les ruptures fréquentes annoncées pour ce type de bon plan.

Bien utiliser le nettoyeur Parkside Lidl sur sa terrasse

Pour profiter de la puissance du nettoyeur haute pression Parkside Lidl sans abîmer la terrasse, les spécialistes recommandent de préparer le sol en balayant feuilles et graviers, puis de tester le jet sur une petite zone discrète. La buse Vario réglable permet de commencer avec un jet plat sur le bois ou les dalles décoratives, avant d'augmenter progressivement la pression sur le béton ou la pierre.

La lance d'extension et le tuyau de 3 mètres limitent les positions inconfortables, tandis que le système Quick-Connect autorise un changement d'accessoire très rapide selon les zones à traiter. Sur les surfaces fragiles et autour des joints, il suffit d'adoucir le jet. Un rinçage du circuit, le nettoyage régulier de la buse avec l'aiguille fournie et un stockage hors gel aident à profiter longtemps de son indice de réparabilité de 7,9/10.