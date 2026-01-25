Tendance mode - La robe pull

La robe pull se décline de mille façons ! Impossible de ne pas trouver celle qui mettra votre corps en valeur. Elleadore vous a fait une petite sélection. A vous de choisir...

Top Tendance : Robe sur legging !A porter avec un legging et ceinturePromodPrix : 44,90 euroshttp://www.promod.fr Top Dolce § Gabbana 30 euros au lieu de 139http://www.brandalley.fr

Simple mais convaincante Kookaï Prix : 80 euros http://www.kookai.fr

Le must have version moins chèreBallerines Etam : 19,90 euroshttp://www.etam.com

Comment la choisir ?

Un des must have de la saison, décliné pour tous les goûts et les corps. Quelques conseils pour ne pas se tromper :- en laine moulante si on a Le corps qui épouse la maille.- en laine XL, genre j'ai piqué le pull de mon homme- version bustier pour être sexy le soir- forme trapèze si on a les fesses de JLo mais qu'on ne les assume pas- en col V pour les jolis décolletés- à rayures pour être top tendance- à col roulé. On peut être si sexy même couverte !- en laine blanche. Top mode !

Je la porte avec quoi ?

Une robe plusieurs possibilités. Quelques astuces pour avoir des looks différents :avec UNE robe :- avec des cavalières et de collants opaques. Le décontracté chic est de mise !- avec la ceinture et les ballerines assorties. Simple mais tellement étudié- avec des compensés. Très Jet set !- avec un legging quand elle est vraiment courte- avec des escarpins pour mettre en valeur les gambettes !

J'adore les accessoires, je peux foncer ?

Bien sûr ! On dit oui et encore oui ! L'idéal pour customiser votre petite robe en laine. Attention : on ose l'accessoire si on a choisit un robe simple. - la ceinture fine en cuir porté à la taille pour celles qui le peuvent- la ceinture large tombant sur les hanches. L'alliée idéale de celles qui ont des formes généreuses. - le maxi bag en cuir version rock chic- la pochette indispensable pour la vraie fashionistas !- le sautoir en bois, perles, fantaisie... Qui mettra un peu de couleurs !- la gapette, version gavroche.