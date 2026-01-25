Tendance mode - Le léopard, on se la joue féline !

N'hésitez pas à affirmer votre côté félin ! Discrète ou plus assumée, elleadore vous a fait une sélection... pour tous les budgets !

Top Tendance : Robe sur legging !Kookaïhttp://www.kookaï.fr Top Dolce § Gabbana 30 euros au lieu de 139http://www.brandalley.fr

Une petite touche... féline Top Pimkie : 12,95 euros http://www.pimkie-shop.com

Le must have version moins chèreBallerines Etam : 19,90 euroshttp://www.etam.com

La bête qui monte, qui monte...

Le léopard s'est invité dans tous les défilés. Pochette chez Valentino, manteau court chez Kenzo, robe fluide chez Moschino, jupe longue chez Céline ... Sans oublier le trench chez Yves Saint Laurent ! Il y en a pour tous les goûts ! Même Apple lance un système d'exploitation Mac OS X léopard, offrant une belle fourrure en fond d'écran ! (printemps 2007). Les créateurs rugissent de plaisir et nous aussi !

Ce qu'il faut faire :

On ne porte pas un imprimé léopard à la légère. Très féminin, il peut vite virer au vulgaire !

On vous dit quoi acheter :- les escarpins léopard, une petite touche fashion sans être too muchModèle " I love Dior " à 310 euros. D'autres modèles chez Etam, André... à prix plus accessibles.- le must have de la saison : les ballerines Repetto léopard, 245 euros. Toute la Jet set seles arrache !- la pochette discrète, genre je n'ai pas oublié qu'il faut être tacheté !- la ceinture. J'ose mais pas trop- le chemisier ou le top porté avec un jean- pour celles qui assument leur côté sauvage : la robe, le pantalon ou le manteau...

Ce qu'il ne faut surtout pas faire

On vous donne quelques petits pièges à éviter. Si vous ne voulez pas ressembler à un pauvre bête échappée du zoo :- Evitez le style total tacheté : chaussure, sac, ceinture... Ca fait vite vulgaire. Unvêtement à la fois. - Ne pas l'associer au doré, autre couleur phare de l'hiver. Idéal si vous avez peur qu'onvous perde en boite de nuit. - le string léopard qui dépasse du jean. Mauvais goût assuré !- Ne pas en porter si vous ne l'assumez pas. Cet imprimé suggère un côté animal qui nelaisse pas de place à la timidité !

Un look qu'on aime

Un jean slim (brut ou noir) avec un vêtement léopard de votre choix : ballerine, blouse, trench... Simple et très féminin ! On ose et on aime le côté Jane !