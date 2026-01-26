Terrasse gelée : ne faites plus cette erreur pour enlever le verglas, vous risquez de la refaire au printemps

Le thermomètre est sous zéro, les dalles blanchies de givre et votre terrasse gelée ressemble soudain à une patinoire devant la baie vitrée. On pense aussitôt aux enfants, aux personnes âgées, aux allers retours avec les sacs de courses, et l’idée d’attendre le redoux paraît presque irresponsable. Alors, beaucoup attrapent un seau fumant ou un sac blanc rangé au garage, persuadés de bien faire.

Dans ce décor d’hiver, un geste en particulier fragilise pourtant toutes les terrasses, qu’elles soient en béton, carrelage extérieur, pierre naturelle ou bois. Sous le gel, ces matériaux sont déjà sous tension, leurs pores remplis d’eau prête à gonfler au moindre cycle gel-dégel. Une fausse bonne idée peut suffire à fissurer la surface et conduire à tout refaire au printemps.

Terrasse verglacée : pourquoi l’eau très chaude et le sel semblent si rassurants

Quand le sol brille de verglas, le réflexe est souvent de verser de l’eau bouillante pour faire disparaître la couche glissante en quelques secondes. Le même raisonnement pousse à répandre du sel de déneigement, comme sur la route. Pourtant, la terrasse ne réagit pas comme un pare brise ou un trottoir. Le béton se comporte idéalement entre 15 et 25 °C, les mortiers n’aiment pas descendre sous 4 °C et les peintures extérieures supportent mal moins de 10 °C : en plein hiver, tout est déjà fragilisé.

Dans les moindres interstices des dalles et des joints, l’eau infiltrée gèle, augmente de volume et force peu à peu la matière. Ce travail invisible du gel ouvre des microfissures qui deviendront, au fil des épisodes de froid, des éclats, des carreaux qui sonnent creux, des joints qui se désagrègent. Sur une terrasse mal drainée, sans légère pente de 1 à 2 cm par mètre, l’eau stagnante accentue encore ce phénomène.

Eau bouillante et sel de déneigement : ce que subit vraiment votre terrasse

Verser de l’eau très chaude sur une dalle à –5 °C provoque un violent choc thermique : la couche en surface tente de se dilater alors que le cœur du béton ou de la pierre reste contracté par le froid. La matière ne suit pas, elle se fissure, parfois avec un craquement net. L’eau issue de la fonte pénètre ensuite dans ces failles fraîches, regèle quelques heures plus tard et élargit encore les dégâts. En prime, cette eau refroidie forme souvent une nouvelle couche de verglas, encore plus lisse et dangereuse.

Le sel agit différemment mais tout aussi sournoisement. En abaissant le point de congélation, il crée une saumure qui s’infiltre profondément dans les pores du béton, des dalles et des joints. Quand la température rechute, cette eau salée gèle à l’intérieur même du matériau, provoque un écaillage de surface et désagrège les joints de carrelage. L’eau de ruissellement chargée de sel file vers les massifs, brûle les racines et peut à terme stériliser le sol autour de la terrasse.

Terrasse gelée : les bons réflexes pour ne pas glisser sans tout abîmer

L’objectif n’est pas forcément de faire disparaître la glace, mais de retrouver de l’adhérence avec des moyens doux. Les alternatives recommandées misent sur le mécanique et le naturel :

le sable de rivière, qui crée aussitôt une surface rugueuse ;

les copeaux de bois ou la sciure, pratiques sur terrasse bois ou allée de jardin ;

la cendre de cheminée, efficace si elle est utilisée avec parcimonie ;

un racloir ou une pelle à lame plastique, pour enlever la neige sans rayer.

En acceptant de laisser la terrasse au repos durant les épisodes les plus froids, en contrôlant les gouttières et en prévoyant une pente légère pour favoriser l’écoulement, on limite les flaques qui gèlent en profondeur. Un peu de sable sur les zones de passage suffit alors à traverser l’hiver en gardant un aménagement sain et sans fissure au retour des beaux jours.