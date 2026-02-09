Vinted : cet article vintage que vous mettez en vente peut désormais vous coûter 150 000 € sans le savoir

En pensant vider votre dressing sur Vinted, vous pouvez sans le savoir mettre en vente une pièce vintage désormais proscrite par la loi. Quelles matières transforment un simple accessoire en gros risque juridique et blocage de compte ?

En 2026, le vide-dressing sur Vinted est devenu un réflexe : on photographie un manteau vintage, un sac d’époque, on fixe un prix et l’affaire est faite. Sauf que, depuis peu, certaines pièces rétro pourtant très recherchées sont tout simplement interdites à la vente sur la plateforme. Et là, ce n’est plus seulement une histoire de mode, mais bien de loi.

Car Vinted a durci ses règles pour s’aligner sur la Convention de Washington (CITES) et le droit français qui protègent la faune sauvage. Résultat : les articles en fourrure animale, peaux exotiques, ivoire ou coquillages naturels ne doivent plus apparaître sur les annonces. Un simple manteau hérité ou un collier souvenir peut désormais faire basculer un compte dans la zone rouge.

Vinted serre la vis : quand un article vintage bascule dans l’illégalité

Cette vigilance ne vient pas de nulle part. Sous la pression des autorités européennes, les plateformes en ligne sont désormais considérées comme responsables de ce qui circule chez elles. Vinted applique donc à la lettre les textes qui encadrent le commerce des espèces menacées d’extinction : tout produit provenant d’un animal protégé, même très ancien, est considéré comme problématique.

Le piège, pour les amoureux de vintage, tient aux papiers introuvables. Pour vendre légalement un sac en python ou des gants en peau exotique, un certificat CITES prouvant une origine autorisée est exigé. Dans la plupart des dressings, ces documents ont disparu : la transaction devient alors illicite aux yeux de la loi et de l’Office français de la biodiversité.

Fourrure, peaux exotiques, ivoire : ces pièces vintage désormais interdites sur Vinted

D’après les règles officielles du catalogue, Vinted interdit la mise en vente de tout article contenant de la fourrure animale véritable, des produits en peaux exotiques (reptile, autruche, chameau, karakul…), mais aussi de l’ivoire et des coquillages naturels. Concrètement, cela vise les manteaux en vison ou en renard, les cols et pompons en lapin, les sacs ou ceintures en python ou crocodile, les bibelots en ivoire, colliers de coquillages, coraux décoratifs.

Avant de publier une annonce, quelques réflexes simples évitent les ennuis :

Lire les étiquettes : mentions « real fur » (vraie fourrure) ou « reptile » alertent.

Pincer les poils : base en tissu tissé = synthétique, en cuir = vraie fourrure.

Se méfier des souvenirs de plage ou de safari sans aucun document d’origine.

Compte Vinted bloqué, sanctions pénales : jusqu’où peut aller la note

Les conséquences d’un faux pas vont bien au-delà d’une simple annonce retirée. Grâce à la reconnaissance visuelle et aux signalements des membres, Vinted repère de plus en plus vite les articles interdits : avertissement, suppression en série, puis suspension, voire blocage définitif du compte, avec adresse IP et coordonnées bancaires blacklistées.

Sur le plan pénal, le commerce non autorisé d’espèces protégées relève du Code de l’environnement. La justice peut prononcer jusqu’à 150 000 € d’amende et trois ans d’emprisonnement. L’ignorance n’est pas une excuse pour l’Office français de la biodiversité : chaque vendeur reste responsable de ce qu’il met en ligne. En cas de doute sur un col, un sac ou un bibelot, mieux vaut garder la pièce ou la donner à un musée plutôt que de risquer gros pour quelques euros.