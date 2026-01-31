Vis à l’unité : pourquoi les bricoleurs malins fuient ce piège et misent sur ce coffret B&M à 5 € qui change tout

En ce 31 janvier 2026, quand on passe ses week-ends à l'intérieur, on remarque vite le cadre qui penche, l'étagère qui bouge ou la plinthe qui se décolle. Réflexe classique : filer au rayon bricolage pour un petit sachet de vis. On paie, on répare, on oublie ce que ça coûte vraiment. Pourtant, les bricoleurs les plus organisés ne s'y prennent plus comme ça.

Car acheter ses vis à l'unité est souvent la méthode la plus chère pour le portefeuille et la plus fatigante pour la tête. Payer 3 ou 4 euros un sachet en plastique pour quelques fixations, recommencer la scène à chaque petit chantier, c'est un rythme épuisant. À l'opposé, un simple coffret de vis B et M à 5 € change totalement la donne. Tout se joue dans une boîte posée sur une étagère.

Acheter ses vis à l’unité : la mauvaise habitude des bricoleurs pressés

Sous la pression du cadre à accrocher ou de la poignée qui lâche, le bricoleur amateur fonce au magasin pour quatre vis bien précises. Il ressort avec un sachet minuscule payé 3 ou 4 €, alors que le prix au kilo de ce type de quincaillerie grimpe à des niveaux très élevés. L'impression de faible dépense masque une addition salée quand ces achats se répètent.

Cette façon de faire coûte aussi en énergie. Devoir interrompre un dimanche après-midi pour courir chercher un clou ou une cheville casse l'envie de s'y mettre. Avoir du stock sous la main n'est pas un luxe réservé aux pros, c'est une vraie tranquillité d'esprit pour entretenir son logement sans stress. C'est exactement là que le bricoleur malin se distingue.

Le coffret de vis B et M Kingmann 440 pièces à 5 € qui change la donne

Pour éviter ces allers-retours, l'enseigne B et M met en rayon un coffret Kingmann 440 pièces vendu 5,00 €. Ce kit de quincaillerie réunit vis, clous et chevilles dans un assortiment conçu pour couvrir la majorité des besoins du quotidien. Une autre référence Kingmann rassemble 530 vis et chevilles pour 4,90 €, dans la même logique de coffret très fourni à petit prix. Concrètement, ce coffret sert pour accrocher un cadre, fixer une étagère légère ou resserrer une latte de lit.

L'intérêt de ce coffret tient surtout au rapport quantité-prix. Au lieu de payer plusieurs euros pour un seul petit sachet, on dispose ici de centaines de fixations d'avance, avec un coût unitaire qui devient dérisoire. Le coffret est compartimenté, ce qui permet de repérer facilement la bonne vis ou la bonne cheville, que le mur soit en plâtre, en brique ou en bois.

Où trouver ce coffret de vis B et M sans perdre de temps

Ce type de bon plan à 5 € ne reste pas éternellement en rayon. Les stocks de la référence 440 pièces, identifiée sous le numéro 518920, varient selon les magasins B et M : certains points de vente comme Sainte-Savine ou Exincourt affichent du stock quand d'autres, à Viriat ou Rennes, signalent déjà des quantités limitées. Le plus simple consiste à utiliser l'outil Click et Collect sur le site de l'enseigne pour vérifier la présence du coffret près de chez soi avant de se déplacer.