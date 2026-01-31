Voici la borne anti-moustiques Fermob qui va sauver vos soirées d'été sans ruiner votre déco de terrasse

Une table d’été soigneusement dressée, des bougies, quelques coussins, la lumière qui tombe… et puis le bourdonnement qui gâche tout. Longtemps, il a fallu choisir entre une terrasse digne d’un magazine déco et des spirales fumantes, lampes UV bleu électrique ou boîtiers en plastique qu’on cache derrière un pot de fleurs.

En ce début 2026, une autre voie s’impose : intégrer la lutte anti-moustiques directement dans le décor. La maison française Fermob lance Mojo, une borne anti-moustiques Fermob qui ressemble à un luminaire design et promet d’attirer autant les regards que les moustiques… tout en restant discrète côté nuisances.

Quand la borne anti-moustiques Fermob devient objet de désir

Mojo se présente d’abord comme une pièce de mobilier outdoor. Sa silhouette de borne lumineuse contemporaine, aux lignes sobres et à la finition mate, s’installe naturellement près d’un salon de jardin, au bord d’une piscine ou au milieu d’un massif. On ne voit plus un appareil technique, mais une lumière d’ambiance qui structure l’espace.

Côté couleurs, Fermob reste fidèle à son univers. La borne existe en Gris argile tout en douceur, en Ocre rouge chaleureux qui évoque le sud, et en Cactus, un vert qui se fond dans la végétation. L’idée est de ne plus cacher le piège derrière un buisson : on l’assume comme un objet déco, capable de rester dehors toute la saison sans casser l’harmonie visuelle.

Mojo, la borne anti-moustiques design qui attire les moustiques à votre place

Derrière cette allure de lampe se cache une technologie mise au point avec The INVASCIENCE Company, à l’origine des pièges Wiliv. Basée sur le biomimétisme, la borne imite la présence humaine grâce à une émission contrôlée de CO2 biosourcé, à des leurres olfactifs proches de l’odeur de la peau et à une chaleur douce qui rappelle le corps. Les moustiques femelles, dont le moustique tigre, sont attirés par ces signaux puis capturés avant d’atteindre la terrasse.

La solution reste mécanique, sans insecticide, silencieuse et respectueuse des insectes pollinisateurs. Sur un piège CO2 de la même famille technologique, testé pendant 9 semaines en Occitanie, 3327 moustiques ont été capturés, soit une moyenne de 52 par jour, ce qui illustre la capacité de ce type de dispositif à faire chuter la population autour d’une maison. Parmi ses atouts clés :

une lumière d’ambiance douce qui ne vous éblouit pas ;

un système biomimétique qui reconstitue CO2, odeurs et chaleur ;

une borne connectée, pilotable via une application mobile Wiliv ;

un fonctionnement continu possible, sans grésillements ni fumées.

Où installer Mojo pour profiter vraiment de vos soirées d'été

Mojo vise celles et ceux qui refusent de sacrifier le style pour retrouver la paix une fois le soleil couché. Sur une terrasse urbaine envahie par les moustiques tigres comme dans un grand jardin, la borne se place à quelques mètres de la table ou du coin détente, sur le trajet naturel des insectes, sans obstacle dense devant elle. Laisser l’appareil travailler en arrière-plan, dès le début de la saison et en continu, permet de réduire nettement le nombre de visites indésirables.

La borne anti-moustiques Fermob trouve aussi sa place dans les gîtes, chambres d’hôtes, restaurants avec terrasse, domaines ou golfs, où elle se confond avec le reste du mobilier extérieur. Grâce à sa version connectée, on peut l’activer ou ajuster la protection depuis son transat, tout en gardant un extérieur soigné où l’on a envie de s’attarder longtemps les soirs d’été.