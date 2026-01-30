Volet roulant bloqué : ce geste méconnu à faire tout de suite pour le débloquer sans rien démonter

Un matin d’hiver, vous actionnez l’interrupteur, un grondement se fait entendre… et rien ne bouge. Le volet roulant bloqué laisse la pièce dans le noir, la tentation est forte d’attraper le tournevis pour démonter le coffre. Pourtant, dans la majorité des cas, le mécanisme n’est pas cassé : une simple lame de travers ou un rail encrassé suffit à transformer le rideau en rideau roulant coincé.

Avant de passer par la case démontage, il vaut mieux observer et écouter. On peut souvent débloquer un volet roulant bloqué sans tout démonter grâce à un seul geste précis sur le tablier, complété par un peu de lubrifiant adapté dans les coulisses. Comprendre ce qui coince permet de choisir ce geste sans risquer d’abîmer le moteur ou les lames.

Volet roulant bloqué : le bon diagnostic avant tout démontage

Commencez par regarder le tablier de face. Il doit former une ligne bien horizontale, avec des lames parallèles qui coulissent sans effort dans les coulisses, ces rails verticaux de chaque côté. Si le rideau penche, si une rangée semble “mordre” le rail ou se coince à l’entrée du coffre, le blocage vient presque toujours d’un désaxage. Par temps de gel, vérifiez aussi que la lame finale n’est pas collée au rebord de fenêtre avant de lancer la montée.

Ensuite, écoutez ce qui se passe quand vous actionnez brièvement la commande. Un moteur qui tourne dans le vide alors que le tablier reste en bas évoque des attaches déboîtées entre l’axe et les lames. Un fort grognement signale plutôt une résistance mécanique, par exemple une lame coincée dans une coulisse sale. Des grincements aigus traduisent souvent un manque de lubrification. Si aucun bruit ne se fait entendre, le problème vient peut‑être de l’alimentation ou de l’interrupteur.

Le geste facile qui remet les lames de volet roulant dans l’axe

Quand le tablier est accessible, idéalement bloqué à mi‑course, placez‑vous face à la fenêtre. Posez vos mains à plat de part et d’autre du rideau, sur trois ou quatre lames autour de la zone qui accroche. Exercez une pression latérale douce, vers la gauche ou vers la droite, pour recentrer l’ensemble dans les rails, un peu comme on remet une fermeture éclair sur son guide. Le but est de faire glisser les lames, pas de les tordre.

Accompagnez ce geste de petits à‑coups verticaux : soulez très légèrement le tablier, puis relâchez, pendant qu’une autre personne actionne par brèves impulsions la montée ou la descente. Au premier “clac” et dès que le mouvement redevient fluide, cessez. Si le moteur tourne nettement mais que le rideau ne suit pas, une attache entre tablier et axe a sans doute sauté ; quand une petite trappe de visite existe, faites descendre le volet pour le détendre puis reclipsez l’attache à la main.

Spray silicone, entretien et limites de la réparation maison

Côté entretien, nettoyez les coulisses avec un chiffon, puis vaporisez un peu de spray lubrifiant au silicone, jamais d’huile ou de graisse épaisse, et faites jouer le volet quelques fois. Répétez au moins une fois par an et stoppez tout si le blocage revient souvent : un professionnel devra alors vérifier moteur, axe et lames.