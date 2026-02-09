Volets : cette habitude du soir fait flamber votre chauffage, voici à quelle heure vous devriez vraiment les fermer

Tout l’hiver, je fermais mes volets une fois la nuit tombée, persuadé de bien faire. Jusqu’au jour où j’ai compris à quelle heure les fermer pour arrêter de gaspiller.

Au cœur de l’hiver, quand le chauffage tourne trop souvent, beaucoup de foyers pensent avoir le bon réflexe : fermer les volets en fin de journée. On fait ce geste presque machinalement, une fois la nuit tombée ou au moment d’allumer la lumière. Le but semble clair, se protéger des regards et se sentir chez soi. Pourtant, ce timing très répandu cache une vraie fuite de chaleur.

Dans un contexte où le chauffage pèse plus de 60 % des dépenses énergétiques d’un ménage, perdre des degrés sans s’en rendre compte revient à laisser filer de l’argent chaque hiver. L’erreur ne vient pas des fenêtres ni des appareils, mais de l’heure choisie pour les fermer. Nos vitres commencent à se refroidir bien avant la nuit noire. Là se joue la différence.

Cette habitude du soir avec les volets qui fait flamber la facture

Dans beaucoup de maisons, les volets restent ouverts tant qu’il fait encore un peu clair dehors. On attend que la rue soit plongée dans l’ombre, ou que l’on sente des regards possibles depuis l’extérieur, pour actionner la manivelle ou l’interrupteur. Ce réflexe guidé par la lumière et l’intimité oublie complètement la question thermique. Pendant ce temps, les vitres se transforment en vraie paroi froide.

Dès que le soleil commence à baisser, la température extérieure chute et le vitrage se refroidit très vite. Sans protection, le verre aspire littéralement les calories de la pièce : l’air près de la fenêtre devient désagréablement frais, même avec un radiateur allumé. Le chauffage se met alors à tourner plus fort pour compenser ces déperditions de chaleur. Tout cela parce que les volets sont fermés trop tard.

À quelle heure fermer ses volets en hiver pour garder la chaleur

Les spécialistes de l’Agence de la transition écologique situent le bon moment au coucher du soleil, pas quand la nuit est déjà noire. Tant que les rayons réchauffent encore la pièce, surtout sur les façades bien exposées, il reste intéressant de laisser entrer cette chaleur gratuite. Dès que la lumière baisse, fermer les volets crée une lame d’air isolante qui peut réduire jusqu’à 60 % les pertes par les fenêtres.

Les fenêtres représentent déjà 25 à 30 % des pertes de chaleur d’un logement. Avec des volets fermés au bon moment, ces fuites chutent de 30 à 60 % selon les modèles. Sur une année entière, ce simple réglage de timing ferait baisser la facture de chauffage d’au moins 2 %, et jusqu’à 8 % dans certains foyers. Lors des journées glaciales sans soleil, garder les volets fermés plus longtemps limite encore les courants d’air froid.

Transformer le coucher du soleil en rituel malin avec vos volets

Pensez vos volets comme un outil de confort, au même titre que le thermostat. Pour ne plus rater le créneau, caler la fermeture sur un geste du soir suffit souvent : préparer le dîner, lancer un film, aider aux devoirs. Une alarme sur le téléphone à l’heure du coucher du soleil peut aussi ancrer ce réflexe.