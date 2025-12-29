Vous laissez ce carreau fissuré ? cette méthode express évite infiltrations et gros travaux en moins d'une heure

Un trait sombre qui barre un carreau au milieu du salon, une fissure après la chute d'une cocotte ou avec le temps : impossible de ne pas la voir à chaque passage. Ce carreau fragilisé peut s'ébrécher, blesser les pieds nus et laisser l'eau s'infiltrer sous le revêtement.

Pourtant, il est possible de changer un carreau fissuré seul, sans refaire tout le sol. En une petite heure de travail, on peut retirer uniquement l'élément abîmé et le remplacer au millimètre près, à condition de suivre une méthode précise qui protège les carreaux voisins et limite la poussière.

Préparer le changement de carreau fissuré sans salir la maison

Avant toute chose, on prépare le terrain. Il faut un carreau de remplacement identique, du mortier-colle adapté à la pièce et un mortier pour joints de carrelage, mais aussi quelques outils faciles à trouver à la maison ou en magasin de bricolage.

Sèche-cheveux ou petit décapeur réglé au minimum

ou petit décapeur réglé au minimum Cutter, burin plat ou ciseau à brique, maillet en caoutchouc

Perceuse avec foret pour carrelage, spatule crantée, croisillons

Aspirateur, gants épais, lunettes de protection, bâche ou cartons

Côté sécurité, la céramique cassée coupe comme une lame. On enfile donc gants et lunettes, éventuellement un masque si l'on prévoit de gratter beaucoup de colle. Le sol autour se protège avec une bâche ou des cartons, qui éviteront les rayures en cas de dérapage d'outil ou de chute d'éclat.

Retirer le carreau fissuré sans abîmer les voisins

On commence par isoler le carreau abîmé. Les joints tout autour sont chauffés doucement avec le sèche-cheveux ou le décapeur réglé au plus bas pour les ramollir, puis grattés au cutter jusqu'à disparition complète. Ce vide périphérique évite que les chocs se transmettent aux carreaux voisins lors de la casse.

Une fois ce joint retiré, on fragilise le centre du carreau avec quelques trous réalisés au foret spécial carrelage, ou un coup sec de pointeau. Le burin plat se glisse alors dans ces faiblesses pour soulever de petits morceaux vers l'intérieur, sans jamais s'appuyer sur un carreau sain, puis l'on gratte l'ancienne colle et on aspire soigneusement.

Poser le nouveau carreau et refaire les joints

Le support propre et plan, on prépare le mortier-colle selon la notice. Une couche régulière se pose à la spatule crantée au fond du logement, une fine couche au dos du carreau, que l'on met en place avec des croisillons. Un maillet en caoutchouc ajuste la hauteur, puis on laisse sécher environ 24 heures sans marcher dessus.

Reste à jointoyer pour rendre la réparation discrète. On choisit une teinte proche des joints existants, puis on pousse le mortier, ni trop liquide ni trop sec, en diagonale à la raclette. Après 15 à 30 minutes, une éponge humide efface l'excédent, un voile blanc éventuel part ensuite au chiffon sec. Conserver quelques carreaux d'avance simplifie ces remplacements, et en cas de fissures multiples ou de carrelage ancien, un carreleur pourra reprendre l'ensemble dans de bonnes conditions.