Bélier et Verseau : cette journée que Vénus vous réserve le 5 mars 2026 pourrait bouleverser vos amours

Jeudi 5 mars 2026, Vénus prend le relais de la pleine lune de sang et braque ses projecteurs sur deux signes prêts à vibrer en amour. Entre caresses et vertiges, leurs choix d’un jour pourraient éclairer tout le printemps.

Jeudi 5 mars 2026, le ciel ne calme pas vraiment le jeu après la récente pleine lune de sang. Une autre actrice prend la main : Vénus, la planète de l’amour. Elle concentre aujourd’hui ses regards sur deux signes, à qui elle promet une journée à la fois douce et brûlante.

Entre sentimentalité assumée et désirs qui s’éveillent, les natifs du Bélier et du Verseau se retrouvent en première ligne. Vénus touche chez eux à la fois le cœur, le corps et l’envie de se projeter au printemps 2026. Reste à savoir comment chacun va utiliser ce rendez-vous cosmique.

Pourquoi Vénus fait chavirer Bélier et Verseau le 5 mars 2026

Pour le Bélier, Vénus agit comme un accélérateur d’histoires. L’éphéméride de marieclaire.fr décrit une journée où tout s’enchaîne sans accroc : « Cet aspect de Vénus sera bénéfique pour votre vie sentimentale. Tout marchera comme sur des roulettes. Si vous êtes un coeur à prendre, vous ferez une rencontre qui comblera tous vos désirs. Et si vous entretenez déjà une relation plus ou moins suivie, vous saurez faire le nécessaire pour éviter que vos amours ne s’enlisent ou ne se banalisent. » Les choses bougent, en solo comme en duo.

Chez le Verseau, la même planète n’agit pas au même endroit. « Votre santé bénéficiera de l’énergie de Vénus, qui favorise une vitalité générale », explique l’éphéméride. Côté couple, le texte précise : « Si vous êtes heureux avec votre conjoint ou partenaire, les influences astrales se traduiront simplement par une alternance de moments tendres et de quelques tensions. Cependant, certains natifs du deuxième décan se prendront de passion pour quelqu’un d’autre ; attention, les risques de rupture seront importants, tenez-en compte ! » Tendre, mais pas anodin.

Bélier : une journée fougueuse à manier avec délicatesse

Entre cette facilité à séduire et un printemps décrit par Marc Angel dans Elle comme un moment où « un accord en or est scellé pour flirter avant de comprendre qu’on est fait l’un pour l’autre », le Bélier sent que tout peut s’accélérer. L’éphéméride avertit pourtant : « Méfiez-vous d’une tendance à prendre des positions tranchées, qui vous habitera aujourd’hui. Un peu de scepticisme et de tolérance seront bénéfiques pour votre équilibre et vous éviteront d’éventuelles ruptures ou inimitiés désagréables. » Pour profiter de la fougue du jour, mieux vaut doser ses mots et laisser une place au dialogue.

Verseau : énergie, désir et choix à clarifier

Pour le Verseau, la vitalité offerte par Vénus redonne envie de se projeter au-delà d’une simple parenthèse sensuelle. Dans son horoscope du printemps 2026, Marc Angel évoque un projet de foyer où l’on se sent à la fois amoureux et ami. Une belle occasion de consolider un lien existant en se montrant fiable, présent, clair sur ses désirs.

Pour traverser cette journée tendre et fougueuse sans tout renverser, quelques réflexes peuvent aider :

: proposer un geste d’amour concret, éviter les ultimatums et garder un ton souple, surtout si une décision importante se profile ; natifs du Verseau : miser sur le corps qui va bien, prévoir un vrai moment de complicité et résister aux tentations si votre cœur est déjà pris.