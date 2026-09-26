Algues de plage pour le potager : pourquoi trois brouettes ramassées après la marée peuvent vous coûter cher

Après une grande marée sur le littoral français, un jardinier charge trois brouettes d’algues pour son potager et se fait contrôler. Que dit vraiment la loi sur ce ramassage et jusqu’où peut-on aller sans abîmer la laisse de mer ?

Un matin de grande marée, la plage sent l’iode, le sable est encore humide. Trois brouettes d’algues brunes, chargées pour le potager, donnent l’impression d’un trésor gratuit, presque tombé du ciel. Le geste paraît malin, vert et économique ; il peut pourtant ressembler, juridiquement, à un faux pas.

Comme le rapporte Ouest-France, beaucoup de jardiniers contrôlés répètent la même phrase : « Je pensais que les algues de la plage étaient à tout le monde ». Entre le code rural, la fameuse zone des 50 mètres et les décisions du préfet, la réalité est plus serrée. Avant la prochaine grande marée, mieux vaut revoir le mode d’emploi.

Ce que la loi prévoit vraiment pour les algues échouées

En droit français, les algues ne sont pas qu’un décor marin mais des goémons épaves, goémons de rive ou goémons poussant en mer. Celles qui arrivent en tas sur le sable après une tempête entrent dans la première catégorie. Elles appartiennent au domaine public maritime et leur récolte est strictement encadrée.

Arracher les algues encore fixées aux rochers a été interdit pour protéger les peuplements vivants. Pour les algues échouées, la récolte reste possible, mais pas à moins de 50 mètres des parcs à huîtres, à moules ou d’autres concessions marines. Le préfet peut, par arrêté, limiter les quantités, choisir des jours autorisés ou même suspendre tout ramassage.

Nous avons tous cru que c’était à tout le monde

Nous avons tous déjà rempli un seau en nous disant que personne ne s’en apercevrait. Pourtant, pousser sa brouette juste devant un parc ostréicole, dans cette bande de plage pourtant publique, expose à un litige. Même chose lorsqu’on rase toute la laisse de mer, ce ruban brun où se nourrissent insectes, crustacés et oiseaux du rivage.

Beaucoup ont aussi chargé plusieurs remorques sans savoir qu’un arrêté préfectoral ou municipal limitait le ramassage à certains jours, plages ou volumes. Le bon réflexe consiste à vérifier la réglementation auprès de la mairie ou de la direction départementale des territoires et de la mer ; lors des grandes marées, les contrôles ont eu tendance à se multiplier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie réalisée Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les algues échouées concentrent nutriments et matière organique, ce qui remplace une partie des engrais du commerce tout en rendant le sol plus vivant et plus souple. 💡 Le petit plus : Prélever par petites poignées espacées le long de la plage limite l’impact sur la faune tout en remplissant vite la brouette ou le coffre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ramasser plusieurs brouettes au même endroit, au ras d’un parc à huîtres ou malgré un arrêté d’interdiction, en rasant totalement la laisse de mer.

Transformer les algues en or brun pour le potager

Une fois le ramassage autorisé et raisonnable, l’intérêt pour le jardin est réel. La Royal Horticultural Society rappelle que les algues apportent azote, potassium, phosphate, magnésium et de nombreux oligo-éléments. Elles améliorent la structure du sol, retiennent l’eau et stimulent les racines, ce qui a déjà fait la réputation des potagers de bord de mer.

Au potager, les algues fraîches ont été enfouies directement à une ou deux profondeurs de bêche, ou utilisées en paillage épais entre les rangs. Selon les experts britanniques, le sel présent est en général vite lessivé par la pluie ; pour de gros apports ou un sol fragile, on peut simplement laisser les algues s’égoutter quelques semaines ou les mélanger au compost avec des déchets de taille.