Lavande : cette erreur de taille en automne tue vos massifs, le geste des pros pour sauver vos pieds
À l’automne, beaucoup de jardiniers ratent la taille de la lavande et condamnent leurs massifs sans le savoir. De septembre à octobre, un simple geste inspiré des pépiniéristes change tout.
Chaque automne, c’est la même scène : les épis de lavande brunissent, les massifs font grise mine et la tentation est forte de tout raser pour « nettoyer » le jardin. Sécateur en main, on croit redonner un coup de jeune… alors qu’on s’apprête parfois à condamner le pied.
Car la lavande n’est pas une haie de buis qu’on rabat à volonté. À l’arrière-saison, un seul mauvais geste suffit à transformer un ruban violet en rangée de souches sèches. La bonne nouvelle ? Les pépiniéristes ont un geste très simple, facile à reproduire chez soi, qui change tout.
Pourquoi une taille d’automne peut tuer vos lavandes
De la fin du printemps au cœur de l’été, la plante a concentré son énergie dans ses épis parfumés. À partir de septembre, la sève est redescendue, la lavande est au repos : c’est le bon moment pour intervenir, à condition de respecter sa biologie. Contrairement à d’autres arbustes, elle ne repousse pas sur le vieux bois gris et sec, mais uniquement sur le bois vert, encore souple et feuillé.
Couper trop court en automne a donc une conséquence directe : au printemps, des branches entières restent nues. Les professionnels le rappellent, le fameux principe « plus on taille, plus ça repousse », cité par Positivr, ne vaut que pour les jeunes pousses. Pour éviter la casse, il faut repérer le vieux bois avant chaque coupe :
- tiges grisâtres, dures et cassantes ;
- absence totale de feuilles ;
- écorce ligneuse, très rigide.
Le mauvais réflexe de septembre et le geste des pépiniéristes
Nous avons tous déjà vu – ou fait – cette erreur : rabattre la lavande à ras, comme une haie, en septembre ou début octobre. En entamant profondément le vieux bois, la plante ne repart plus sur ces portions et le massif se troue. Les pépiniéristes, eux, taillent juste après la floraison, quand les épis sont fanés mais que le feuillage est encore bien vert, et ne coupent qu’environ un tiers de la hauteur.
Leur règle d’or est limpide : ne jamais atteindre la partie grise. Le sécateur s’arrête toujours 2 à 3 cm au-dessus, en conservant systématiquement un petit manchon de tiges vertes avec des feuilles. Ensuite, ils sculptent une forme de coussin arrondi, plutôt qu’une coupe plate. Ce dôme évite que la touffe ne s’ouvre et ne se dégarnisse au centre avec les années.
Après la taille : les bons soins pour des lavandes qui durent
Une fois la coupe terminée, les pros ramassent toujours tous les déchets au pied : épis secs et feuilles retiennent l’humidité et favorisent les champignons. Dans un jardin comme sur un balcon, un paillage minéral (graviers, pouzzolane) a protégé la base de la plante des excès d’eau, surtout en automne pluvieux.
Côté arrosage, la lavande aime le plein soleil et un sol bien drainé ; installée en terre, elle a été arrosée très peu après la taille. Enfin, les massifs les plus soignés ont été renouvelés tous les 8 à 10 ans : en remplaçant les plus vieux pieds, on garde des bordures denses, parfumées et impeccables chaque printemps.
En bref
- 🌿 En septembre-octobre, la taille de la lavande vraie et du lavandin pose problème lorsque les jardiniers confondent bois vert et vieux bois.
- ✂️ Les pépiniéristes appliquent une technique précise de taille de la lavande en automne, limitant la coupe et modelant la plante pour conserver des massifs denses.
- ⚠️ Un seul mauvais réflexe d’automne suffit pourtant à affaiblir durablement vos lavandes, alors qu’un ajustement simple prolonge floraison, parfum et structure de vos bordures.
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