Avant l’hiver, les hérissons traversent vos jardins : ce geste de 20 minutes dans votre clôture peut vraiment les sauver

À l’automne, les hérissons d’Europe enchaînent les jardins pour manger et préparer l’hibernation, mais nos clôtures modernes et projecteurs les stoppent net. Et si un simple passage à hérisson dans la clôture suffisait à rouvrir ce corridor nocturne ?

Sur le papier, le jardin idéal ressemble à un cocon bien fermé, grillagé jusqu’au sol, parfaitement éclairé par de puissants projecteurs. Mais pour le hérisson d’Europe, cet univers lisse se transforme en labyrinthe sans issue, justement au moment où il a le plus besoin de circuler pour survivre à l’hiver.

En automne, ces discrets alliés du potager ont commencé un véritable marathon nocturne entre les jardins pour chasser, grossir et trouver un abri d’hibernation. Or nos nouvelles habitudes – clôtures hermétiques et lumière blanche – ont peu à peu coupé ces traversées silencieuses. C’est là qu’un simple passage à hérisson dans la clôture change tout.

Une nuit de hérisson, c’est plusieurs jardins d’affilée

Le hérisson d’Europe n’a rien d’un casanier. Les études relayées par des associations comme The Wildlife Trusts et la RSPCA ont montré qu’il pouvait parcourir entre 2 et 3 km par nuit pour trouver insectes, limaces, vers et cachettes. Son vrai territoire, ce n’est pas un seul jardin, mais un chapelet de parcelles privées qui forment un vaste corridor écologique.

À l’automne, cette mobilité a pris une importance vitale. L’animal doit constituer assez de graisse pour hiberner, tandis que les jeunes nés en fin d’été sont restés actifs jusqu’à la fin novembre pour atteindre environ 450 g. Dès qu’un jardin est totalement fermé, ce petit monde se retrouve piégé sur un espace trop pauvre en nourriture ou en refuges.

Clôtures modernes et lumière blanche : deux murs qui les arrêtent net

Grillages rigides, panneaux composites, clôtures PVC posées au millimètre près sur le sol ont rassuré les propriétaires… mais elles ont aussi dessiné de vrais murs pour un animal aux pattes courtes. En reliant ainsi chaque parcelle par des barrières hermétiques, on a fragmenté les territoires nocturnes. Au Royaume-Uni, où cette habitude s’est généralisée, la population de hérissons est passée d’environ 30 millions dans les années 1950 à moins d’un million aujourd’hui.

À ce barrage physique s’ajoute un mur de lumière. Le hérisson est lucifuge : il fuit les éclairages puissants, surtout à spectre froid. Les projecteurs à lumière blanche transforment allées et pelouses en zones d’exclusion. Nous avons tous déjà laissé un spot rester allumé “pour surveiller le jardin” ; pour lui, ce halo agressif équivaut à un panneau d’interdiction de passage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en œuvre 20 min env. 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un carré de 13 x 13 à 15 x 15 cm, ouvert au ras du sol dans la clôture, recrée un passage continu d’un jardin à l’autre. Le hérisson retrouve ainsi plusieurs kilomètres de territoire nocturne pour se nourrir, atteindre le poids nécessaire à l’hibernation et trouver des abris variés, sans être obligé de longer les routes. 💡 Le petit plus : placer le trou près d’une haie ou d’un massif, et adoucir l’éclairage avec des ampoules ambrées de 2 200 à 2 700 K orientées vers le sol, pour que le passage reste discret et rassurant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : creuser un trou trop petit ou isolé, le laisser se boucher avec des gravats, ou l’installer juste sous un projecteur blanc puissant qui fera fuir les hérissons.

Créer un passage à hérisson dans la clôture et rallumer la vie du quartier

Concrètement, il suffit de pratiquer une ouverture de 13 x 13 cm environ, parfois 15 x 15 cm, au bas d’un panneau. Dans le bois ou le composite, on trace le carré puis on l’a découpé à la scie avant de poncer les bords. Dans un grillage, on a relevé le bas de 13 à 15 cm et on l’a fixé. Dans un mur, on retire une brique ou on creuse un petit tunnel, en prenant soin de vérifier qu’aucun nid ne se cache juste à côté.

L’autre clé consiste à penser “réseau” : parler aux voisins, aligner plusieurs ouvertures et éviter d’éclairer ces passages avec des spots violents. Avec quelques ampoules ambrées dirigées vers le sol et un jardin un peu moins “nickel”, le hérisson revient patrouiller, réguler limaces et insectes, et redonne ce petit air vivant aux soirées d’automne. Un minuscule carré dans une clôture, et c’est tout un quartier qui redevient accueillant pour la faune.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Pourquoi percer sa clôture en novembre peut aider les hérissons à traverser le jardin»