Basilic du supermarché : tout le monde fait cette erreur, ce geste dès l’achat le garde bien vert pendant des mois

Touffu à l’achat, le basilic du supermarché finit souvent marron et rabougri en quinze jours sur le rebord de la fenêtre. En cause, un piège invisible dans son pot plastique et un geste oublié dès l’arrivée à la maison.

Scène connue : on a craqué pour un basilic du supermarché bien touffu, qui sentait déjà la salade caprese et le pesto maison. Installé sur le rebord de la fenêtre, il a tenu quelques jours, puis les feuilles ont ramolli, noirci, et la petite boule verte a fini à la poubelle. De quoi jurer que l’on n’a pas la main verte.

En réalité, ce n’est pas vous le problème, mais la façon dont ce basilic a été produit et emballé pour être joli en rayon. Une fois que l’on a compris ce qui se joue dans ce minuscule pot en plastique, un seul geste dès l’achat, complété par trois réglages très simples, suffit à le garder bien vert pendant des mois.

Pourquoi le basilic du supermarché est condamné d’avance

Dans son pot d’origine, le basilic a déjà commencé une course contre la montre. Pour donner l’illusion d’un beau volume, plusieurs jeunes plants partagent quelques centimètres de terreau appauvri. Leurs racines se sont entremêlées, ont tourné en rond et manquent d’air. La motte se dessèche alors très vite, puis se gorge d’eau au moindre arrosage, ce qui finit par les faire pourrir. Ajoutez un rebord de fenêtre en plein soleil derrière une vitre, ou au contraire un coin de cuisine sombre sous la clim, et ce basilic épuisé n’a pratiquement aucune chance de tenir plus de quinze jours.

Le geste à faire le jour de l’achat : rempoter et libérer les racines

Nous avons tous déjà posé le pot tel quel en se disant qu’on s’en occuperait plus tard. C’est justement ce “plus tard” qui l’a condamné. Le jour de l’achat, sortez doucement la motte du pot plastique, ouvrez-la avec les doigts et séparez les tiges en deux ou trois petits groupes sans casser les racines. Installez chaque touffe dans un pot en terre cuite d’environ 15 cm avec un terreau léger, riche et bien drainant pour plantes aromatiques, tassez légèrement puis arrosez abondamment une première fois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de récolte Plusieurs mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rempotant immédiatement le basilic du supermarché, on libère ses racines et on lui donne de la place. Associé à un arrosage régulier et à une bonne lumière, il repart comme un jeune plant sain. 💡 Le petit plus : Pincer souvent les têtes au-dessus d’un nœud maintient la plante compacte et très feuillue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le basilic dans son pot plastique d’origine, posé dans une soucoupe toujours pleine d’eau.

Eau, lumière, cueillette : les trois réglages qui changent tout

Une fois rempoté, ce basilic du supermarché suit trois règles simples pour rester touffu. La terre doit rester fraîche, jamais totalement sèche ni noyée ; de petits arrosages réguliers ont beaucoup mieux réussi qu’un gros arrosage oublié. Il lui faut aussi de la lumière sans excès : au moins quelques heures de soleil doux, mais pas de feuillage collé contre une vitre brûlante. Au moment de cuisiner, mieux vaut couper les têtes de tiges au-dessus d’un nœud plutôt qu’arracher les grandes feuilles du bas ; la plante se ramifie, reste dense et continue à produire tout l’été.