Tomates en août : cet ingrédient oublié du barbecue a dopé mes récoltes, mais mal dosé il ruine le potager

Au cœur de l’été, un jardinier français enterre un ingrédient oublié au pied de ses tomates et voit ses fruits exploser en un mois. Quels dosages et erreurs éviter pour profiter de ce coup de pouce sans ruiner le sol ?

Août arrive, les pieds de tomates se sont déjà couverts de grappes vertes… mais parfois la récolte reste décevante, avec peu de fruits et beaucoup de feuilles. Pendant ce temps, un seau de cendre traîne près du barbecue ou du poêle et finit souvent à la poubelle.

Pourtant, certains jardiniers ont enterré une simple poignée de cette cendre au pied de leurs tomates et ont vu leur potager se transformer. Pause-maison raconte ainsi que « En un mois, le test est sans appel : deux fois plus de fruits récoltés, sur les mêmes pieds, dans les mêmes conditions. Pas de traitement foliaire, pas d’engrais supplémentaire. Juste une poignée de cendre, bien placée, au bon moment ». De quoi donner envie de comprendre ce qui se joue réellement dans le sol.

Un ingrédient oublié, mais taillé pour la saison des tomates

La cendre de bois issue de bois non traité est très riche en potassium (K) et en calcium, avec quelques oligo-éléments, mais presque pas d’azote. Or, comme le rappelle Mon Jardin & Ma Maison, « En août, les tomates réclament surtout du potassium, pas de l’azote ». Trop d’azote a relancé le feuillage au détriment des fruits ; la cendre vient rééquilibrer la donne.

Son rôle ressemble à celui du purin de consoude, lui aussi très potassique : le potassium régule l’eau dans les tissus, améliore la couleur, la saveur et la fermeté des fruits, tandis que le calcium participe à la solidité de la chair et limite le fameux cul noir. Mais la cendre reste un produit très alcalin (pH souvent supérieur à 10) : bien dosée, elle a boosté les récoltes ; en excès, elle a fatigué plus d’un potager.

Comment enterrer la cendre de bois au pied des tomates sans les brûler

Nous avons tous déjà eu envie de vider un grand seau de cendre « pour faire du bien au sol ». Mauvaise idée. Les guides comme Pleine Vie et Peaches rappellent qu’il vaut mieux rester autour de 30 à 50 g/m² et ne jamais dépasser 70 à 100 g/m² par an, sous peine de voir la terre se « bétonner ». Concrètement, une petite poignée, soit 40 à 50 g par pied, suffit largement pour toute la saison.

La bonne méthode reste simple :

utiliser uniquement de la cendre froide de bois non traité, tamisée pour enlever les gros morceaux ;

épandre une poignée à 10 cm de la tige, en formant un anneau discret ;

griffer le sol sur 2 à 3 cm, replacer le paillage et arroser généreusement ;

ne renouveler l’apport qu’au bout de trois semaines, et une seule fois si le sol est déjà calcaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie d’engrais 1 à 2 sacs/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cendre de bois agit comme un engrais potassique concentré : beaucoup de potassium et de calcium, presque pas d’azote. Elle encourage les tomates à former des fleurs et des fruits plutôt que du feuillage, tout en renforçant les parois cellulaires des fruits, surtout sur sol neutre à légèrement acide. 💡 Le petit plus : faire le test au vinaigre sur une poignée de terre : si ça mousse fort, le sol est déjà calcaire, la cendre doit alors être évitée ou utilisée en quantité minimale. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider tout l’hiver le seau de cendre au même endroit ; au-delà de 70 à 100 g/m² par an, le sol devient trop alcalin, se compacte et les tomates jaunissent malgré les arrosages.

Cendre, arrosage et cul noir : le trio à surveiller

La cendre ne remplace pas une bonne gestion de l’eau. Trucmania rappelle que « c’est cette irrégularité de l’arrosage qui est la première cause du cul noir de la tomate », et que « le geste fatal, c’est de laisser sécher la terre plusieurs jours avant de noyer le pied d’un coup ». Un arrosage régulier, deux à trois fois par semaine au pied, associé à un paillage épais, a stabilisé l’humidité et a permis au calcium déjà présent dans la terre de mieux atteindre les fruits.

Pire, les excès d’engrais azotés ou potassiques ont parfois aggravé la nécrose apicale, en mettant en concurrence le calcium au niveau des racines. La cendre de bois a donc été utilisée avec parcimonie, en complément d’un bon compost, jamais comme unique fertilisant. C’est ce duo – petit apport de cendre bien dosé et arrosage apaisé – qui a vraiment changé le visage des récoltes en un mois.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«En août, donnez cet engrais à vos tomates pour récolter des fruits plus charnus jusqu’en octobre»