Beaucoup de branches, presque aucun fruit : ce geste discret sur pommiers, poiriers et figuiers change tout cet été

Votre arbre fruitier déborde de feuillage, mais les paniers restent vides ? Entre pommier, poirier et figuier, un détail de la ramure change toute la récolte.

Le verger s’anime, les branches se couvrent de feuilles vert tendre, et l’on croit déjà sentir la future tarte aux pommes… Mais sous cette belle touffe de verdure, la déception revient parfois chaque année : presque aucun fruit, ou quelques pommes et figues chétives qui peinent à mûrir. Beaucoup de jardiniers pensent alors manquer d’engrais ou de traitements.

En réalité, le blocage vient souvent de la façon dont votre arbre fruitier construit son bois. Quand la ramure devient un vrai fouillis, la sève se perd dans les branches inutiles au lieu de nourrir les fruits. Quelques gestes très ciblés sur le pommier, le poirier et le figuier suffisent pourtant à renverser la situation. Reste à voir où l’énergie de l’arbre se trompe de chemin.

Quand l’arbre s’épuise en bois et en feuilles au lieu de faire des fruits

Sous l’écorce, la sève brute joue le rôle de carburant naturel. Livré à lui-même, l’arbre cherche surtout à grandir et à s’étendre, pas à remplir vos paniers. Toute cette énergie file alors vers de longs rameaux feuillus: c’est l’excès de bois. La formation de bourgeons floraux passe au second plan, la mise à fruit se trouve repoussée, parfois d’année en année.

Un signe clair sur pommiers et poiriers est l’apparition de nombreuses petites pousses très droites, d’un vert clair, qui jaillissent au centre de la ramure. Ces jeunes tiges se comportent comme des pompes à sève et bouchent le cœur de l’arbre. Sur un figuier, on observe un fouillis de ramifications et de rejets au pied. L’air ne circule plus, la lumière n’entre presque pas, l’humidité stagne et les maladies cryptogamiques trouvent un terrain rêvé.

Le pincement des pommiers et poiriers, geste discret mais décisif

Au printemps, quand les rameaux sont encore souples, le pincement change tout. Sur les pommiers et poiriers, il s’agit de viser les jeunes rameaux herbacés d’environ une dizaine de centimètres, bien tendres sous l’ongle. On sectionne simplement à la main l’extrémité molle du rameau, en laissant trois à cinq feuilles à sa base. La sève, stoppée dans son élan, se redistribue vers le bas de la branche.

Ce léger frein envoie alors un signal à l’arbre: au lieu de poursuivre sa course en hauteur, il commence à transformer ses bourgeons végétatifs en bourgeons floraux, les fameuses coursonnes. La ramure s’aère, le centre s’illumine, sans gros coup de sécateur ni stress brutal. Sur les sujets très vigoureux, un deuxième passage quelques semaines plus tard aide à contenir encore ces pousses gourmandes de sève et à préparer une future récolte plus généreuse.

Avant le printemps, la règle stricte des charpentières pour le figuier

Le figuier réclame une autre stratégie, un peu plus en amont. Juste avant le grand redémarrage végétatif, en fin d’hiver, une taille au sécateur évite les coulées de sève et canalise sa vigueur. La règle est simple: ne conserver que quatre à six branches charpentières, robustes et bien espacées, qui forment une coupe ouverte vers le ciel. Sur cette ossature, chaque prolongement est raccourci d’environ un tiers, en plaçant la coupe juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur pour que les nouvelles pousses s’éloignent du centre.

Vient ensuite le grand ménage: bois mort supprimé à ras, branches qui se croisent éliminées, rejets au pied coupés sans état d’âme, car ils siphonnent la sève sans produire de figues. Le cœur de l’arbre retrouve lumière et air, la rosée sèche plus vite, les champignons reculent. Toute l’énergie du figuier se concentre alors sur quelques branches utiles, prêtes à porter des figues charnues et sucrées tout l’été.