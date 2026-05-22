Canicule : ce duo de vivaces méconnues que je n’aurais jamais plantées seul a sauvé mes massifs grillés

Chaque été, mes massifs en plein soleil se transformaient en poussière après la première canicule. Jusqu’au jour où un pépiniériste m’a soufflé deux vivaces inattendues.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Agapanthus spp. / Agastache spp. 🌸 Nom courant Agapanthe et agastache 📏 Dimensions 60 à 120 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, chaleur et sécheresse estivale ❄️ Rusticité Environ -10 à -15 °C en sol bien drainé, selon les variétés 🍂 Feuillage Touffes rubanées ou ovales, surtout caduc, parfois persistant chez l’agapanthe, aromatique chez l’agastache

Jardin nickel au printemps, désastre beige dès la première canicule : dans beaucoup de jardins français, les massifs ont littéralement grillé en quelques jours. Fleurs affaissées, terre craquelée, arrosages quotidiens qui n’ont presque rien changé… La scène s’est répétée été après été.

Un pépiniériste a alors posé un diagnostic sans détour : le problème ne venait pas que de la chaleur, mais surtout du choix des plantes et du moment de plantation. Sa solution tenait en deux noms de vivaces résistantes à la canicule que peu de jardiniers auraient osé choisir seuls. Et elles ont totalement changé le visage de ces massifs brûlés.

Pourquoi vos massifs brûlent à la première canicule

Nos massifs étaient souvent remplis de plantes gourmandes en eau, adorables au printemps mais incapables d’affronter un soleil de plomb. Avec des étés plus secs, la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF) rappelle qu’il faut adapter les massifs au climat plutôt que multiplier les arrosages.

Ajoutons des plantations faites trop tard, quand le sol dépasse les 20 °C : les vivaces ont surtout transpiré pour se refroidir, au lieu de développer des racines profondes. Sous l’effet de l’évapotranspiration, elles ont passé l’été à survivre, jamais à s’installer. Résultat : dès la première restriction d’eau, tout a jauni.

Ce que les vivaces increvables ont en commun (et que nous oublions tous)

Nous avons tous déjà craqué pour une jolie fleur sans lire l’étiquette. Or les vivaces taillées pour un jardin sec partagent les mêmes armes naturelles :

un système racinaire puissant, capable d’aller chercher l’humidité en profondeur ;

un feuillage coriace ou aromatique, qui limite l’évaporation ;

une vraie appétence pour le plein soleil et un sol drainant, même pauvre.

Plantées au printemps, avant la mi-mai, ces plantes ont profité d’une terre encore fraîche pour s’ancrer. Elles ont ensuite traversé les pics de chaleur avec un arrosage minimal, tout en continuant à fleurir et à nourrir les pollinisateurs.

Agapanthe et agastache : le duo qui a sauvé les massifs

L’agapanthe, originaire d’Afrique australe, a adoré les coins les plus secs du jardin. En pleine terre, ses touffes rubanées ont émis, de juin à septembre, de grandes ombelles bleu ou blanc sans presque aucun arrosage une fois installées. Elle a été plantée en plein soleil, dans un trou trois fois plus large que le godet, sur couche de graviers, collet au niveau du sol. Après un trempage de motte de 15 minutes et un arrosage de 5 litres par pied, un paillage minéral de 5 cm a suffi pour garder la fraîcheur. Seule vigilance : protéger le feuillage en hiver rigoureux ou choisir la culture en pot au nord de la Loire.

L’agastache, venue des régions semi-arides d’Amérique du Nord, a apporté la surprise parfumée. Ses épis dressés, mauves ou orangés selon les variétés, ont fleuri tout l’été en attirant abeilles et papillons, même lors des épisodes de canicule. Elle a mieux tenu dans un massif légèrement surélevé, toujours en sol très drainé, car elle supporte mal l’humidité stagnante hivernale. Première année, quelques arrosages profonds et espacés ont été nécessaires ; dès la deuxième, ce duo graphique a offert un massif d’été presque autonome, enfin insensible aux coups de chaud.