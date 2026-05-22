Vos citronniers et orangers : ce double geste avant juin décide de leur survie pendant la canicule estivale
Sous le soleil de mai, vos citronniers et orangers semblent euphoriques, pourtant la première canicule peut tout ruiner. Entre mi-mai et début juin, un double geste discret change leur été.
Sur la terrasse, les petits pots de citronnier et d’oranger donnent aussitôt un air de vacances, avec leurs fleurs blanches et leurs fruits qui se dessinent. Mais au premier coup de chaud, le rêve tourne souvent court : feuilles pendantes, fruits qui sèchent, branches qui stagnent.
Ces agrumes aiment le soleil, mais leurs racines superficielles supportent très mal les montées brutales du thermomètre. Les connaisseurs le savent : avant juin, un double geste très simple décide de leur survie en été et de la promesse de jus bien frais sur la table.
Pourquoi vos agrumes craquent au premier épisode de canicule
Le piège vient du sol. Sous un soleil soudain brûlant, la fine couche de terre autour des racines sèche à toute vitesse. Le feuillage transpire pour se rafraîchir, mais ne reçoit plus assez d’eau : les feuilles s’enroulent, jaunissent, les jeunes fruits se décrochent et tombent.
On se dit souvent qu’une plante du Sud encaissera tout. En réalité, sans fraîcheur au niveau des racines, l’arbre passe en mode survie et s’épuise. Il a alors attiré cochenilles et araignées rouges, surtout en pot où le volume de substrat est limité et chauffe plus vite.
Le double geste à faire entre fin mai et tout début juin
Nous avons tous connu le réflexe d’attendre la canicule pour réagir. Pourtant, la bonne fenêtre se situe maintenant, alors que les nuits restent douces. Premier geste : traquer les rejets, ces pousses vigoureuses qui partent sous le point de greffe ou sur le tronc et volent la sève utile.
Une fois ces gourmands coupés à ras avec un sécateur bien nettoyé, place au paillage. Étaler au pied de l’arbre 5 à 8 cm de BRF, d’écorces de pin fines, de paille ou de feuilles mortes, en gardant toujours le collet dégagé sur quelques centimètres pour éviter toute pourriture.
Arrosage, engrais et signes que vos agrumes vont bien
En été, mieux vaut arroser moins souvent mais vraiment en profondeur, tôt le matin ou à la tombée de la nuit. Le paillage garde l’humidité plus longtemps, ce qui limite les apports. En pot, on a retiré les soucoupes pleines d’eau tiède qui étouffent les racines.
Côté engrais, on attend que la terre reste fraîche entre deux arrosages : sur un sol sec, un liquide concentré brûlerait les racines en plein stress hydrique. Les bons signaux sont clairs, feuillage vert lustré, petites oranges et citrons qui restent accrochés et terre sombre et souple sous le paillis.
En bref
- Fin mai en France, les citronniers et orangers en pot ou en pleine terre affrontent la canicule avec des racines superficielles très vulnérables. 🌞
- Un double geste précis, centré sur les rejets gourmands et la fraîcheur du sol, aide à mieux protéger citronnier et oranger de la canicule. 🌿
- De l’arrosage à l’engrais en passant par le paillage, quelques réglages subtils suffisent ensuite à garder des agrumes étonnamment résistants. 🔎
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