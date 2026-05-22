Vos citronniers et orangers : ce double geste avant juin décide de leur survie pendant la canicule estivale

Sous le soleil de mai, vos citronniers et orangers semblent euphoriques, pourtant la première canicule peut tout ruiner. Entre mi-mai et début juin, un double geste discret change leur été.

Sur la terrasse, les petits pots de citronnier et d’oranger donnent aussitôt un air de vacances, avec leurs fleurs blanches et leurs fruits qui se dessinent. Mais au premier coup de chaud, le rêve tourne souvent court : feuilles pendantes, fruits qui sèchent, branches qui stagnent.

Ces agrumes aiment le soleil, mais leurs racines superficielles supportent très mal les montées brutales du thermomètre. Les connaisseurs le savent : avant juin, un double geste très simple décide de leur survie en été et de la promesse de jus bien frais sur la table.

Pourquoi vos agrumes craquent au premier épisode de canicule

Le piège vient du sol. Sous un soleil soudain brûlant, la fine couche de terre autour des racines sèche à toute vitesse. Le feuillage transpire pour se rafraîchir, mais ne reçoit plus assez d’eau : les feuilles s’enroulent, jaunissent, les jeunes fruits se décrochent et tombent.

On se dit souvent qu’une plante du Sud encaissera tout. En réalité, sans fraîcheur au niveau des racines, l’arbre passe en mode survie et s’épuise. Il a alors attiré cochenilles et araignées rouges, surtout en pot où le volume de substrat est limité et chauffe plus vite.

Le double geste à faire entre fin mai et tout début juin

Nous avons tous connu le réflexe d’attendre la canicule pour réagir. Pourtant, la bonne fenêtre se situe maintenant, alors que les nuits restent douces. Premier geste : traquer les rejets, ces pousses vigoureuses qui partent sous le point de greffe ou sur le tronc et volent la sève utile.

Une fois ces gourmands coupés à ras avec un sécateur bien nettoyé, place au paillage. Étaler au pied de l’arbre 5 à 8 cm de BRF, d’écorces de pin fines, de paille ou de feuilles mortes, en gardant toujours le collet dégagé sur quelques centimètres pour éviter toute pourriture.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort racinaire Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les rejets, l’arbre concentre sa sève sur le feuillage et les fruits. Un paillage organique de 5 à 8 cm garde le sol frais, freine l’évaporation et protège les racines superficielles des pics de chaleur. 💡 Le petit plus : Associer ce double geste à un surfaçage de 3 à 5 cm du terreau en pot apporte coup de fouet sans rempotage et des agrumes florifères, mieux armés face aux sécheresses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pailler au cœur de la canicule, coller la couverture contre le collet puis arroser à midi avec un engrais liquide sur substrat sec, c’est le cocktail idéal pour brûler les racines et faire chuter les jeunes fruits.

Arrosage, engrais et signes que vos agrumes vont bien

En été, mieux vaut arroser moins souvent mais vraiment en profondeur, tôt le matin ou à la tombée de la nuit. Le paillage garde l’humidité plus longtemps, ce qui limite les apports. En pot, on a retiré les soucoupes pleines d’eau tiède qui étouffent les racines.

Côté engrais, on attend que la terre reste fraîche entre deux arrosages : sur un sol sec, un liquide concentré brûlerait les racines en plein stress hydrique. Les bons signaux sont clairs, feuillage vert lustré, petites oranges et citrons qui restent accrochés et terre sombre et souple sous le paillis.